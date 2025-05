Conozca las claves que convirtieron a Saprissa en el mejor equipo de la segunda vuelta del campeonato

Paulo César Wanchope, técnico del Deportivo Saprissa, tiene dos meses al frente del equipo, periodo en el que no solo logró clasificarlo a las semifinales, sino también convertirlo en el plantel con mejor rendimiento en la segunda vuelta de la primera fase del campeonato.

De 12 partidos disputados bajo el mando de Wanchope, Saprissa registró 8 victorias, 3 empates y una derrota, para un rendimiento del 75 %, bastante lejos del 33 % de José Giacone, quien en la primera vuelta solo logró 12 puntos de 36 posibles, producto de 2 triunfos, 6 empates y 4 derrotas.

¿Pero qué cambió en Saprissa para mejorar, y, pese a que clasificó raspando, logró el boleto?

El jugador Deyver Vega dio algunos detalles de la variante que tuvieron con Paulo César como entrenador.

“Hay algunas cosas que no puedo contar y comentar, porque son de camerino, pero sí se ha visto una mejoría y lo he hablado mucho en términos futbolísticos, como triangulaciones o situaciones donde los extremos se meten por dentro y el lateral pasa mucho por los costados”, explicó Deyver Vega.

Vega añadió que practican los movimientos que les pide Paulo César y que eso ha sido clave para el cambio en el rendimiento.

“En ocasiones se ve cómo Mariano (Torres) desciende y agarra la bola, donde el contención a veces se mete. Son muchas cosas y movimientos que han cambiado bastante nuestra forma de jugar”, indicó Deyver.

El extremo morado comentó que ahora llegan más al área en busca de las anotaciones.

“Tenemos mucha presencia en esa zona del campo. Han variado ciertas cosas a la hora de jugar y entrenar, y eso nos ha hecho más productivos y nos ha llevado a tener diferentes resultados”, resaltó Deyver Vega.

Vega no ha vuelto a tener participación porque hace un mes sufrió una ruptura completa del menisco interno de la rodilla izquierda y debió pasar por el quirófano.

“Gracias a Dios fue algo muy rápido y los doctores, dentro de la cirugía, vieron que la resonancia dimensionó mucho lo que era la lesión. La rodilla está muy bien y solo fue el tema del menisco, que lo rasparon un poco, y eso aceleró mucho la rehabilitación. En unas dos o tres semanas ya podré estar con el grupo; espero que sea en dos”, destacó Deyver Vega.

Sobre la sufrida clasificación del equipo a las semifinales, Deyver aceptó que no fue la mejor forma para avanzar.

“Eso todos los saprissistas lo sabemos, pero también conocemos la otra parte de la historia, lo que hace el jugador y la afición en estas instancias, y tengo la plena seguridad de que todos nos meteremos en la misma página para sacar lo mejor de cada uno de nosotros en las semifinales”, expresó Vega.

Deyver Vega, extremo del Deportivo Saprissa, dio detalles del cambio que Saprissa experimentó con Paulo César Wanchope.Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

El extremo añadió que no habían presupuestado meterse a las semifinales en el cuarto puesto.

“Así no clasifica Saprissa, o al menos no lo ha hecho durante varios años, pero la historia dice que muchas veces hemos entrado así y nos ha ido de la mejor manera, así como también hemos sido líderes y no nos ha ido tan bien”, comentó Deyver.

Deyver afirmó que el torneo ha sido de mucho aprendizaje para ellos, por todas las situaciones vividas y, por supuesto, el sufrimiento para avanzar.

“Creo que en estas instancias nos mentalizamos diferente. Cambiamos el chip, sabemos que es un campeonato distinto, de jerarquía, de detalles, de experiencia, y lo que pasó quedó atrás”, señaló Deyver.

El extremo resaltó que le dieron vuelta a la página y que todos los saprissistas —aficionados, dirigentes y jugadores— se meten en una misma burbuja con tal de avanzar. Paso a paso, indicó él, pero con la consigna clara de ganar, hasta optar por el cetro.

