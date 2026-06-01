‘Me decían loco’: Jorge Luis Pinto revela decisión que cambió la historia de la Selección de Costa Rica

La Selección de Costa Rica y Jorge Luis Pinto hicieron historia juntos en el Mundial de Brasil 2014.

Jorge Luis Pinto volvió a hablar de la Selección de Costa Rica y sus palabras provocan un llamado a la reflexión. Ese video que colgó en sus redes sociales contando una de las claves del éxito de la Sele en el Mundial de 2014, sin duda alguna que sorprende en este momento.

Quizás lo hizo porque la agenda del día para este 1.° de junio contiene el partido amistoso entre Colombia y Costa Rica, en el Estadio El Campín, en Bogotá, pactado para las 5 p. m. (hora de Costa Rica).

O porque el mes de junio trae implícita la puesta en marcha del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, que arrancará el 11 y se extenderá hasta el 19 de julio.

¿Qué fue lo que dijo Jorge Luis Pinto? Él mismo resumió lo que dijo en el video de esta manera: “Uno de los aspectos fundamentales que nos permitió ser quintos del mundo en Brasil 2014 con Costa Rica fue que logramos hacer una pretemporada de seis meses. Disciplina, planificación y conocimiento”.

Tras ese mensaje de entrada, en el video, el santandereano explica con más detalle lo que quería decir esta vez.

“Hasta hoy todo el mundo se pregunta el por qué de Costa Rica en el quinto lugar del mundo en Brasil 2014. Simplemente porque hizo una pretemporada de seis meses, pero dirán que Pinto está loco con una pretemporada de seis meses, por supuesto que sí”, expresó Jorge Luis Pinto, en ese corto donde va directo al grano.

Ahí contó que si se echa el casete atrás, la recta final para el Mundial de Brasil 2014 la empezó con suficiente anticipación, no a última hora, y que todo estaba fríamente calculado.

“En diciembre los convoqué a todos para que hiciéramos exámenes de evaluación fisiológica, antropométrica, PO2 (presión parcial de oxígeno), fuerza y todos esos aspectos científicos que el entrenamiento necesita”, recordó el exseleccionador nacional.

Añadió que valoró jugadores y que entre enero, febrero y marzo estuvo de lleno con los clubes.

“Negocié con sus entrenadores, no solo la adaptación a lo que queríamos de cada uno, sino que negociamos el préstamo para tenerlos con 25 días de anticipación, antes del Mundial”, citó.

También dijo que durante ese periodo controlaron todo con los preparadores y los entrenadores de los diferentes equipos.

“Conversamos con ellos, dialogamos y encontramos una receptividad extraordinaria para que nos ayudaran al desarrollo de las deficiencias que había en algunos, otras virtudes de otros y otros aspectos técnico tácticos que vimos.

”Y negocié el poderlos tener con 25 días de anticipación al Mundial, lo que lo logramos y ese fue uno de los éxitos del Mundial de Costa Rica”, concluyó Jorge Luis Pinto.

La Tricolor es una de las grandes ausentes en el Mundial de Norteamérica 2026, donde competirán 48 selecciones. Costa Rica quedó fuera en una eliminatoria donde no había que enfrentarse contra Estados Unidos, México y Canadá.