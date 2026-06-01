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‘Me decían loco’: Jorge Luis Pinto revela decisión que cambió la historia de la Selección de Costa Rica

Jorge Luis Pinto se pronunció sobre la Selección de Costa Rica y provoca un llamado a la reflexión

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Por Fanny Tayver Marín
Bryan Ruiz y Jorge Luis Pinto vivieron cosas importantes juntos, en la Selección de Costa Rica.
La Selección de Costa Rica y Jorge Luis Pinto hicieron historia juntos en el Mundial de Brasil 2014. (Rafael PACHECO GRANADOS)







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Selección de Costa RicaJorge Luis PintoBrasil 2014
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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