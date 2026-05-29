Jorge Luis Pinto, sobre escándalo de fiesta y balacera en la Selección: ‘Hay libertinaje en el fútbol de Costa Rica’

Jorge Luis Pinto cree que la indisciplina en el fútbol tiene que atacarse de inmediato.

Estricto como pocos y con esa característica peculiar de que no aguanta nada, Jorge Luis Pinto se declara sorprendido ante las constantes noticias que recibe por escándalos de indisciplina en el fútbol de Costa Rica.

No importa la distancia, porque desde su natal Colombia, el extécnico de la Selección de Costa Rica y de Liga Deportiva Alajuelense lo sabe todo.

Jorge Luis Pinto conversó con La Nación telefónicamente y sus palabras reflejan que se siente preocupado. Una de sus primeras reflexiones es que si existe un problema, hay que tomar medidas para cortar de raíz con lo que no está bien y poner un freno para que no se replique en otros futbolistas.

“Hay que hablar mucho con el jugador, hay que controlar mucho y exigir, pienso que se ha perdido mucha esencia en el trabajo y la vida privada, no hay orden, libertinaje de sobra, pero el orden nace de las juntas directivas”, aseguró Jorge Luis Pinto.

Para él, no hay vuelta de hoja: la disciplina no se negocia, en lo absoluto. Y el futbolista debe comportarse como profesional no solo cuando está en la cancha en entrenamientos o en partidos, sino a toda hora.

“Indudablemente, hay que meterse en la vida privada, en un club como la Liga y la Sele hay que tener patrón de comportamiento. Hay que buscar orden de vida sano, bien orientado, si se sale pues es mejor que el jugador pase a un segundo plano, el ordenamiento con los jugadores debe diseñarlo”, analizó.

Jorge Luis Pinto cree que es necesario tomar conciencia ahora más que nunca sobre lo que no es correcto.

“Hay que sacrificar por la disciplina, porque eso contamina, hay que tomar medidas contundentes para que el técnico pueda hacer su orden de trabajo”, citó el exseleccionador nacional.

El escándalo más reciente que se registró el fin de semana con una salida nocturna del domingo extendida hasta la madrugada del lunes por parte de futbolistas convocados a la Selección de Costa Rica y que tenían que presentarse al Proyecto Gol a las 11 a. m. de ese mismo lunes, lo dejó con la boca abierta.

A raíz de eso, Liga Deportiva Alajuelense decidió separar del equipo a Alejandro Bran y Kenneth Vargas. Además, Fernando Batista también tomó medidas inmediatas.

Tras investigaciones sobre el caso, en el que la Policía Municipal de Montes de Oca reportó que se registró un incidente en un establecimiento a la 1:42 a. m., con problemas en el lugar y hasta detonaciones de arma de fuego que culminó con un carro baleado, la Federación Costarricense de Fútbol actuó.

Alejandro Bran, Kenneth Vargas y Warren Madrigal fueron desconvocados de la Tricolor y no serán parte de los amistosos contra Colombia (1.° de junio) e Inglaterra (10 de junio). Inclusive, habrá que esperar a ver qué decide el Bocha para próximos llamados.

“Me sorprende muchísimo, que me hablen de balacera, de noche, de parranda, me sorprende, el jugador debe orientarse, creo que hay un libertinaje en el fútbol de Costa Rica, pero los que dirigen deben tomar en control”, afirmó Jorge Luis Pinto.

Problemas siempre se han dado en el fútbol, pero según el técnico colombiano, también es claro que cuando hay carácter y los jugadores ya están advertidos de que toda mala acción trae consecuencias y, que deben ser responsables de sus actos, algunas cosas pueden prevenirse.

“A mí no me pasó, los jugadores saben qué palo trepar, en la Selección mía había un criterio. Con Froylán Ledezma lo sacamos, recordá. No hay que tener temor, pero hay que impactar con orden de convivencia. No hay que prohibir, pero sí limitar”, concluyó Jorge Luis Pinto.