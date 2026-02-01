Mbappé rescata al Real Madrid de otro mal resultado en medio de silbidos de aficionados

Desde la llegaba de Arbeloa, el rendimiento del Real Madrid tuvo altibajos.

Este 1° de febrero el Real Madrid recibió al Rayo Vallecano en la jornada 22 de La Liga. Con goles de Vinicius Júnior y Kylian Mbappé (un penal al minuto 90+10), los merengues rescataron una victoria necesaria en medio de críticas.

Tras la derrota del 28 de enero ante Benfica en Champions League, el Real Madrid quedó noveno del torneo europeo y perdió el cupo directo a octavos de final, por lo que deberá enfrentar al mismo Benfica para buscar la clasificación.

Esta derrota provocó silbidos y el resentimiento de los aficionados presentes en el Santiago Bernabéu durante la previa del partido contra el Rayo Vallecano.

En La Liga, los merengues debían ganar para evitar que el FC Barcelona se escapara con el primer lugar a cuatro puntos de diferencia. Luego de una batalla de más de 100 minutos, Mbappé sacó la victoria con un penal en tiempo de descuento y sigue sumando en la tabla goleadora, en la que es líder. Con 21 goles en 20 partidos mantiene un promedio de un gol por partido en La Liga.

Las críticas llegaron antes de la salida de Xabi Alonso del banquillo del Madrid, cuando perdió la Supercopa y se le destituyó. Álvaro Arbeloa tomó las riendas del club y debutó con una derrota ante el Albacete de la segunda división de España por la Copa del Rey.

Este resultado provocó un sinfín de críticas sobre la actualidad del equipo más ganador de España y la Champions League.

Arbeloa continuó con victorias ante el Levante y el Villareal en La Liga (ambas 2-0) y una goleada al AS Mónaco en Champions League de 6-1.

A pesar de tener tres victorias en los últimos cinco juegos, no tienen el liderato en la liga local (un punto detrás del Barcelona), y su continuidad en la Champions League depende del rendimiento ante el Benfica en ronda clasificatoria preliminar.

A pesar del mal momento del Real Madrid, Kylian Mbappé se mantiene como goleador también en la Champions League. Tiene una marca de 13 goles en 7 partidos.