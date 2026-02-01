Puro Deporte

Mbappé rescata al Real Madrid de otro mal resultado en medio de silbidos de aficionados

Con un gol de penal en el minuto 100, el Real Madrid levanta la cabeza en medio de las críticas de los seguidores merengues

Por Isaac Vega
Desde la llegaba de Arbeloa, el rendimiento del Real Madrid tuvo altibajos.
Desde la llegaba de Arbeloa, el rendimiento del Real Madrid tuvo altibajos. (@realmadrid/Real Madrid F. C.)







