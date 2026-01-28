Vea al portero del Benfica anotarle al Real Madrid el gol más impresionante de la Champions

El portero del Benfica, Anatoliy Trubin, inicia el camino del festejo luego de anotarle al Real Madrid por la jornada final de la fase de grupos de la Champions League.

La jornada final de la Champions League dejó noticias importantes, especialmente porque varios grandes de Europa como el PSG y el Real Madrid quedaron fuera del grupo de ocho que obtienen boleto directo a la siguiente fase y deberán pasar por los playoff.

El Real Madrid sucumbió 4-2 ante el Benfica, en Lisboa, pero la jugada más increíble ocurrió al final, cuando el arquero local Anatoliy Trubin subió a cabecear al área rival en un tiro libre.

Se jugaba el minuto 98 y los portugueses perseguían su clasificación, que dependía precisamente de un gol. Y entonces ocurrió lo increíble: Trubin le anotó a su colega Thibault Courtois, desatando la locura en el Estadio de la Luz.

Con esta anotación, el Benfica logró el marcador necesario para estar evitar la eliminación, pues con ese gol dejaron fuera del corte al Marsella.

Así que mientras el Real Madrid quedó con sensación de fracaso al tener que disputar el playoff, el Benfica recibió la noticia con alegría, gracias a un gol que entrará en los libros de historia.

LOCURA TOTAL EN EL ESTADIO DA LUZ



EL BENFICA OCUPABA UN GOL PARA CLASIFICAR A LOS PLAYOFFS Y LLEGÓ DEL MENOS ESPERADO...¡EL PORTERO TRUBIN!



TREMENDO FINAL EN LISBOA



▶️ Mirá la 🏆 #ChampionsLeague en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/XJZIZTI4Jj — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) January 28, 2026