Final de locura en la Champions: el vigente campeón, París SG, y Real Madrid irán a los playoff

El Real Madrid sucumbió ante el Benfica hasta con un gol del portero, en una emocionante jornada de Champions

Por AFP
El arquero ucraniano del Benfica, Anatoliy Trubin, celebra el cuarto gol de su equipo en un impresionante actuación ante el Real Madrid por la Champions League.
El arquero ucraniano del Benfica, Anatoliy Trubin, celebra el cuarto gol de su equipo en un impresionante actuación ante el Real Madrid por la Champions League. (PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP)







Real MadridChampions LeagueBenficaPSG
