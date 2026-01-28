Final de locura en la Champions: el vigente campeón, París SG, y Real Madrid irán a los playoff

París. El vigente campeón, París Saint-Germain, y el último finalista Inter de Milán, además del máximo ganador del torneo Real Madrid, deberán pasar por los playoff en febrero para acceder a octavos de final de la Champions League.
En ese repechaje también estarán otros equipos que conquistaron la máxima competición europea en el pasado como Juventus, Borussia Dortmund y Benfica.
Junto al Real Madrid, que perdió 4-2 en Lisboa ante el Benfica, estará otro equipo español en la ronda de dieciseisavos, el Atlético de Madrid, que cayó en casa con Bodo/Glimt noruego por 2-1.
En una jornada final de locura, el Real Madrid incluso encajó un gol del portero de Benfica Anatoliy Trubin, quien subió al área contraria en los últimos minutos.
