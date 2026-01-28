Final de locura en la Champions: el vigente campeón, París SG, y Real Madrid irán a los playoff

El arquero ucraniano del Benfica, Anatoliy Trubin, celebra el cuarto gol de su equipo en un impresionante actuación ante el Real Madrid por la Champions League.

París. El vigente campeón, París Saint-Germain, y el último finalista Inter de Milán, además del máximo ganador del torneo Real Madrid, deberán pasar por los playoff en febrero para acceder a octavos de final de la Champions League.

En ese repechaje también estarán otros equipos que conquistaron la máxima competición europea en el pasado como Juventus, Borussia Dortmund y Benfica.

Junto al Real Madrid, que perdió 4-2 en Lisboa ante el Benfica, estará otro equipo español en la ronda de dieciseisavos, el Atlético de Madrid, que cayó en casa con Bodo/Glimt noruego por 2-1.

En una jornada final de locura, el Real Madrid incluso encajó un gol del portero de Benfica Anatoliy Trubin, quien subió al área contraria en los últimos minutos.

Noticia en desarrollo