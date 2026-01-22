Puro Deporte

Insólito: Tres aficionados belgas son condenados por imitar a ‘Borat’ en partido de Champions en Kazajistán

Aficionados belgas se pusieron trajes de baño como en la película ‘Borat’, lo cual enfureció a las autoridades de Kazajistán en un partido de Champions League

EscucharEscuchar
Por AFP
Aficionados del Club Brujas festejan el pasado 20 de enero la victoria ante el Kairat Almaty en Kazajistán, donde hasta el personaje 'Borat' terminó siendo protagonista.
Aficionados del Club Brujas festejan el pasado 20 de enero la victoria ante el Kairat Almaty en Kazajistán, donde hasta el personaje 'Borat' terminó siendo protagonista. (STANISLAV FILIPPOV/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
BoratChampions LeagueKazajistán
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.