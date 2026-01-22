Champions League: ¿Cuáles equipos están avanzando a octavos, quiénes van al repechaje y cuáles están eliminados?

Kylian Mbappé, del Real Madrid, es el goleador de la Champions League con once goles, mientras Erling Haaland, del Manchester City, suma seis.

La Champions League 2025-2026 se puso al rojo vivo, a falta de una fecha para concluir la fase regular.

Con el nuevo formato, implementado desde la temporada anterior, únicamente Arsenal de Inglaterra y Bayern Múnich de Alemania tienen asegurado su pase a la ronda de octavos de final. Mientras tanto, 11 equipos aún disputan seis cupos para acceder a la siguiente fase mediante la ronda de repechaje.

Real Madrid y Liverpool están a las puertas de la clasificación, pero no pueden fallar en su último compromiso de la primera fase; de lo contrario, corren el riesgo de caer a la repesca, que se disputa en partidos de ida y vuelta.

Ahora bien, para entender mejor cómo los equipos clasifican a la siguiente ronda de la Champions League, a continuación se presenta el siguiente repaso:

¿Quiénes clasifican a la ronda de octavos de final de la Champions? Copiado!

Los ocho primeros equipos de la tabla de posiciones avanzan directamente a los octavos de final, donde esperan a los ganadores de la repesca.

¿Cuáles equipos juegan los play-offs de la Champions League? Copiado!

Los clubes ubicados entre los puestos 9 y 24 disputan un play-off a doble partido para obtener su pase.

Los equipos del 9 al 16 puesto son considerados cabezas de serie, por lo que cierran la serie en condición de local, mientras que los clasificados del 17 al 24 lo hacen como visitantes.

¿Qué pasa con los equipos entre los puestos 25 al 36? Copiado!

Los equipos ubicados del puesto 25 en adelante quedan eliminados y no acceden a la Europa League.

¿Cuándo se jugará la final de la Champions League? Copiado!

La final se disputará el 30 de mayo de 2026 en el estadio Puskás Aréna, en Budapest, Hungría, recinto con capacidad para 67.215 espectadores.

Posiciones a la fecha siete Copiado!

Luego de celebrarse siete de las ocho fechas de la Champions League, solo dos equipos están clasificados de forma directa y 11 clubes todavía tienen opciones de asegurar su boleto a los octavos de final.

El Arsenal tiene paso perfecto en la Champions League al sumar siete triunfos en siete partidos disputados. (JUSTIN TALLIS/AFP)

Posiciones de la Champions League

Equipos que están clasificando a octavos de final Copiado!

Equipo Puntos Arsenal 21 Bayern Múnich 18 Real Madrid 15 Liverpool 15 Tottenham 14 Paris Saint Germain (+10) 13 Newcastle (+10) 13 Chelsea (+6) 13

El Barcelona está en puestos de repechaje a falta de una fecha para cerrar la fase de grupos de la Champions League. (FADEL SENNA/AFP)

Equipos que están clasificando a los play-off Copiado!

Equipo Puntos Barcelona (+5) 13 Sporting Lisboa (+5) 13 Manchester City (+4) 13 Atlético de Madrid (+3) 13 Atalanta (+1) 13 Inter de Milán (+6) 12 Juventus (+4) 12 Borussia Dortmund 11 Galatasaray 10 FK Qarabag (-2) 10 Marsella 9 Bayer Leverkusen (-4) 9 Mónaco (-6) 9 PSV (+1) 8 Atlhetic de Bilbao (-4) 8 Olympiacos (-5) 8

Equipos eliminados a este corte Copiado!

El Copenhague del costarricense, Kenay Myrie, está eliminado de a Champions League. (Copen/Copenhague)

Equipo Puntos Napoli (-5) 8 FC Copenhague (-6) 8 Club Brujas 7 F.K. Bodø/Glimt (-2) 6 Benfica (-4) 6 Pafos (-6) 6 Union Saint-Gilloise (-10) 6 Ajax (-12) 6 Eintracht Frankfurt 4 Slavia Praga 3 Villarreal (-10) 1 FC Kairat Almaty (-14) 1

Última fecha de la fase regular Copiado!

Todos los partidos se jugarán el mismo día y a la misma hora

El Paris Saint Germain, campeón de la Champions League 2025, aún no tiene asegurado su boleto a los octavos de final del actual torneo. (FRANCK FIFE/AFP)