Champions League: ¿Cuáles equipos están avanzando a octavos, quiénes van al repechaje y cuáles están eliminados?

La Champions League 2025-2026 se puso al rojo vivo, a falta de una fecha para concluir la fase regular.
Con el nuevo formato, implementado desde la temporada anterior, únicamente Arsenal de Inglaterra y Bayern Múnich de Alemania tienen asegurado su pase a la ronda de octavos de final. Mientras tanto, 11 equipos aún disputan seis cupos para acceder a la siguiente fase mediante la ronda de repechaje.
Real Madrid y Liverpool están a las puertas de la clasificación, pero no pueden fallar en su último compromiso de la primera fase; de lo contrario, corren el riesgo de caer a la repesca, que se disputa en partidos de ida y vuelta.
Ahora bien, para entender mejor cómo los equipos clasifican a la siguiente ronda de la Champions League, a continuación se presenta el siguiente repaso:
¿Quiénes clasifican a la ronda de octavos de final de la Champions?
Los ocho primeros equipos de la tabla de posiciones avanzan directamente a los octavos de final, donde esperan a los ganadores de la repesca.
¿Cuáles equipos juegan los play-offs de la Champions League?
Los clubes ubicados entre los puestos 9 y 24 disputan un play-off a doble partido para obtener su pase.
Los equipos del 9 al 16 puesto son considerados cabezas de serie, por lo que cierran la serie en condición de local, mientras que los clasificados del 17 al 24 lo hacen como visitantes.
¿Qué pasa con los equipos entre los puestos 25 al 36?
Los equipos ubicados del puesto 25 en adelante quedan eliminados y no acceden a la Europa League.
¿Cuándo se jugará la final de la Champions League?
La final se disputará el 30 de mayo de 2026 en el estadio Puskás Aréna, en Budapest, Hungría, recinto con capacidad para 67.215 espectadores.
Posiciones a la fecha siete
Luego de celebrarse siete de las ocho fechas de la Champions League, solo dos equipos están clasificados de forma directa y 11 clubes todavía tienen opciones de asegurar su boleto a los octavos de final.
Posiciones de la Champions League
Equipos que están clasificando a octavos de final
|Equipo
|Puntos
|Arsenal
|21
|Bayern Múnich
|18
|Real Madrid
|15
|Liverpool
|15
|Tottenham
|14
|Paris Saint Germain
|(+10) 13
|Newcastle
|(+10) 13
|Chelsea
|(+6) 13
Equipos que están clasificando a los play-off
|Equipo
|Puntos
|Barcelona
|(+5) 13
|Sporting Lisboa
|(+5) 13
|Manchester City
|(+4) 13
|Atlético de Madrid
|(+3) 13
|Atalanta
|(+1) 13
|Inter de Milán
|(+6) 12
|Juventus
|(+4) 12
|Borussia Dortmund
|11
|Galatasaray
|10
|FK Qarabag
|(-2) 10
|Marsella
|9
|Bayer Leverkusen
|(-4) 9
|Mónaco
|(-6) 9
|PSV
|(+1) 8
|Atlhetic de Bilbao
|(-4) 8
|Olympiacos
|(-5) 8
Equipos eliminados a este corte
|Equipo
|Puntos
|Napoli
|(-5) 8
|FC Copenhague
|(-6) 8
|Club Brujas
|7
|F.K. Bodø/Glimt
|(-2) 6
|Benfica
|(-4) 6
|Pafos
|(-6) 6
|Union Saint-Gilloise
|(-10) 6
|Ajax
|(-12) 6
|Eintracht Frankfurt
|4
|Slavia Praga
|3
|Villarreal
|(-10) 1
|FC Kairat Almaty
|(-14) 1
Última fecha de la fase regular
Todos los partidos se jugarán el mismo día y a la misma hora
|Fecha
|Hora
|Partido
|28 de enero
|2 p.m.
|Athletic de Bilbao vs. Sporting
|28 de enero
|2 p.m.
|Liverpool vs. FK Qarabag
|28 de enero
|2 p.m.
|Barcelona vs. Copenhague
|28 de enero
|2 p.m.
|Mónaco vs. Juventus
|28 de enero
|2 p.m.
|Ajax vs. Olympiacos
|28 de enero
|2 p.m.
|PSG vs. Newcastle
|28 de enero
|2 p.m.
|Borussia Dortmund vs. Inter de Milán
|28 de enero
|2 p.m.
|Napoli vs. Chelsea
|28 de enero
|2 p.m.
|Eintracht Frankfurt vs. Tottenham
|28 de enero
|2 p.m.
|Atlético de Madrid vs. Bodø/Glimt
|28 de enero
|2 p.m.
|Leverkusen vs. Villarreal
|28 de enero
|2 p.m.
|Arsenal vs. Kairat Almaty
|28 de enero
|2 p.m.
|Pafos vs. Slavia Praga
|28 de enero
|2 p.m.
|Manchester City vs. Galatasaray
|28 de enero
|2 p.m.
|Club Brujas vs. Marsella
|28 de enero
|2 p.m.
|Benfica vs. Real Madrid
|28 de enero
|2 p.m.
|Union Saint-Gilloise vs. Atalanta
|28 de enero
|2 p.m.
|PSV vs. Bayern Múnich