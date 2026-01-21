Puro Deporte

Arsenal sella boleto a octavos de Champions, Real Madrid golea y PSG y City se complican

La penúltima jornada de la fase de clasificación de la Champions deja a varios equipos cerca del boleto

EscucharEscuchar
Por AFP
El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé lanza un tiro libre ante el Mónaco durante el partido por la Champions League.
El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé lanza un tiro libre ante el Mónaco durante el partido por la Champions League. (PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Champions LeagueReal MadridArsenalManchester City
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.