Manchester City se complica en Champions con un resbalón en Noruega

El Manchester City se llevó un sorpresivo golpe en su visita a Noruega por la fase de grupos de la Champions League

Por AFP
El Manchester City, dirigido por Pep Guardiola, lleva dos derrotas seguidas, por la Premiere y ahora en Champions League.
El Manchester City, dirigido por Pep Guardiola, lleva dos derrotas seguidas, por la Premiere y ahora en Champions League. (DARREN STAPLES/AFP)







