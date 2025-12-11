El Manchester City agrava la crisis del Real Madrid

El volante del Manchester City Nico O'Reilly celebra el primer gol de su equipo ante el Real Madrid por la Champions.

Madrid. El Manchester City agravó este miércoles la crisis del Real Madrid al derrotar 2-1 al equipo blanco en el estadio Santiago Bernabéu, en la sexta jornada de Champions League.

El cuadro ‘citizen’ remontó el gol inicial del brasileño Rodrygo Goes (28′) con las dianas de Nico O’Reilly (35′) y de Erling Haaland (43′, de penal).

Con esta derrota, la escuadra de Xabi Alonso desciende a la sétima posición, mientras que la continuidad del entrenador vasco está en duda, cuestionado los últimos días por los malos resultados recientes: dos victorias en los últimos ocho encuentros

Sin Kylian Mbappé en el once por una fractura en el dedo anular, el técnico vasco apostó por dar entrada al canterano Gonzalo García como punta de lanza, con Vinícius Junior en la izquierda y Rodrygo partiendo desde el otro lado.

Rodrygo rompió una larga sequía goleadora que se extendía desde el mes de marzo, cuando cruzó un remate tras un pase de Bellingham al que no llegó el arquero Gianluigi Donnarumma.

Con el tanto de desventaja, los ‘sky blues’ aceleraron el juego para voltear el resultado con un acción a balón parado y, después, desde los once metros.

Un saque de esquina encontró el testarazo picado de Josko Gvardiol tras perder Bellingham la marca. Pocos después, Antonio Rüdiger persistió en un agarrón a Haaland dentro del área, que el árbitro acabó revisando en el monitor del VAR para considerar al final el penal que transformó el noruego con la suficiente sangre fría para engañar al guardameta belga.

En la segunda mitad, ambos contrincantes gozaron de varias ocasiones, pero ninguno las materializó. Bellingham y Vinicius insistieron en el ataque sin suerte, mientras que un remate de Endrick, revulsivo final, golpeó el larguero en el 85 y Courtois no paraba de obrar milagros.

Al final, se escucharon silbidos en las tribunas del estadio Santiago Bernabéu.

Por su parte, el líder Arsenal mantuvo ante Brujas de Bélgica su pleno de victorias (3-0) y queda a un paso de sellar su boleto directo a octavos de final.

Un doblete de Noni Madueke (25′ y 47′) y un golazo del brasileño Gabriel Martinelli (56′) aseguraron su sexta victoria en otros tantos partidos, que permite a los londinenses encarar las dos últimas jornadas contra Inter y Kairat Almaty con los deberes prácticamente hechos.

Entre los equipos en los puestos 9º-24º, que clasifican a un repechaje previo a octavos, destaca el Borussia Dortmund (10º, 11 pts), que pese a haberse adelantado en dos ocasiones con goles de Julian Brandt (18′ y 51′), empató 2-2 contra el modesto Bodo/Glimt (32º) noruego.