El Manchester City agrava la crisis del Real Madrid

La derrota en casa ante el Manchester City, por la Champions, deja muy cuestionado al entrenador del Real Madrid Xabi Alonso

Por AFP
El volante del Manchester City Nico O'Reilly celebra el primer gol de su equipo ante el Real Madrid por la Champions.
El volante del Manchester City Nico O'Reilly celebra el primer gol de su equipo ante el Real Madrid por la Champions. (THOMAS COEX/AFP)







