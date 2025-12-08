Puro Deporte

El Real Madrid se desploma ante el Celta y el Barcelona se aleja

El Real Madrid perdió en casa y le empieza a dar distancia al Barcelona al frente de la Liga Española

Por AFP
El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé reacciona tras la derrota del Real Madrid ante el Celta de Vigo en el estadio Santiago Bernabéu.
El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé reacciona tras la derrota ante el Celta de Vigo en el estadio Santiago Bernabéu. (THOMAS COEX/AFP)







Real MadridBarcelonaLiga Española
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

