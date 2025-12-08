El Real Madrid se desploma ante el Celta y el Barcelona se aleja

El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé reacciona tras la derrota ante el Celta de Vigo en el estadio Santiago Bernabéu.

Tras ofrecer una buena imagen el miércoles ante el Athletic (3-0) después de tres empates seguidos, el Real Madrid volvió a tropezar, una derrota 2-0 en casa ante el Celta este domingo que le deja a cuatro puntos del líder Barcelona.

Un doblete de sueco Williot Swedberg (54, 90+3) dio la victoria al equipo gallego ante los blancos, que se quedaron con dos jugadores menos por las expulsiones de Fran García (64′) y Álvaro Carreras (90+2′).

Antes, la escuadra madridista había sufrido el primer golpe con la lesión del brasileño Eder Militao en el minuto 20, uniéndose a la repleta enfermería del equipo.

El técnico blanco Xabi Alonso deberá reconducir ahora la situación antes de que sus futbolistas se midan al Manchester City de Pep Guardiola en Champions League, el miércoles también en el Bernabéu.

“Todos estamos enfadados, no era el partido que queríamos; esa lesión de Militao nos ha hecho daño, nos ha costado anímicamente recomponernos y, luego, hemos ido ajustando cosas... Son sólo tres puntos, queda mucha liga”, declaró Xabi en la primera respuesta de su rueda de prensa.

Preguntado si se siente con fuerzas, el entrenador blanco señaló que el plantel está unido: “Sabemos que esto es fútbol y sabiendo cómo revertir la situación; un partido malo en casa se puede tener aunque no sea lo deseado”.

Lesión de Militao

La falta de movilidad y de velocidad del equipo merengue cerca del último tercio permitió al conjunto gallego ordenar su juego para gozar de alguna ocasión de cara a la portería rival en la primera mitad.

Pablo Durán y Bryan Zaragoza no lograron ejecutar sendas oportunidades pese a plantarse ante Thibaut Courtois. Precisamente, en un control del primero (20) cuando encaraba los tres palos, llegó Militao para rebañar el esférico, pero el brasileño se fue al suelo con visibles molestias en su pierna, que lo obligó a ser sustituido por Antonio Rudiger.

Según las imágenes, el central blanco, que se puso la mano en la zona del isquiotibial izquierdo (parte posterior del muslo), habría sufrido un pinchazo durante la carrera. Salió del terreno de juego sin poder apoyar la pierna.

A partir de ese momento, el cuadro madridista se mostró más activo en el ataque. En una internada de Vinicius por la izquierda, el brasileño cedió el balón a Jude Bellingham quien, a su vez, entregó el balón a Arda Güler (38) que falló en el corazón del área con su zurda.

Rozando el descanso, un largo pase de Aurélien Tchouaméni hacia Vinicius (47+3) acabó en un remate que el arquero Ionut Radu logra despejar.

Tras la pausa, un zarpazo de Fede Valverde (47) puso a prueba a Radu, pero el rumano estuvo ágil para atrapar la pelota.

Con el Real Madrid al ataque, Swedberg abrió el marcador lo que provocó el enorme enfado de Courtois. Zaragoza recibió abierto en banda y asistió al centrocampista sueco que anotó con un taconazo.

Nervios a flor de piel

Ante la posesión larga del Celta y la pasividad de los merengues, la grada empezó a silbar. Sin embargo, la situación de los locales empeoró cuando Fran García fue expulsado en tres minutos al ser amonestado con amarilla en dos ocasiones por derribar primero a Sergio Carreira y después a Swedberg.

Kylian Mbappé, el máximo goleador de LaLiga con 16 dianas, tuvo el empate, pero su mano a mano con el guardameta acabó por encima del travesaño.

Y, al final, Álvaro Carreras perdió los nervios. Fue amonestado en pocos segundos; primero por unos gestos contra el colegiado y a continuación por más protestas.

Los madridistas, desquiciados, se olvidaron del juego que aprovechó perfectamente Swedberg para regatear a Courtois de manera elegante y embocar el esférico a las mallas tras un pase al hueco del eterno Iago Aspas.

En otros partidos del día, el Elche se impuso por 3-0 al Girona y el Espanyol, quinto en la tabla, hizo lo propio en su feudo ante el Rayo (1-0), mientras que el Valencia y el Sevilla empataron a uno en Mestalla.