El Real Madrid le sigue la pista al Barcelona en la ‘Catedral’ de la mano de Mbappé

El mediocampista uruguayo del Real Madrid Federico Valverde disputa el balón con el español Adama Boiro, del Athletic de Bilbao, durante el compromiso en San Mamés por la Liga Española.

El Real Madrid se impuso este miércoles 3-0 al Athletic Club de Bilbao en su visita a la Catedral San Mamés, en partido adelantado de la decimonovena fecha de la Liga Española, una victoria que lo coloca a un solo punto del líder FC Barcelona, que había ganado la víspera al Atlético de Madrid.

Con los goles con acento francés de Kylian Mbappé (7′, 59′), por partida doble, y de Eduardo Camavinga (42′), los hombres de Xabi Alonso pusieron fin a una racha de tres empates consecutivos en el campeonato doméstico.

El duelo en San Mamés, adelantado por la disputa de la Supercopa española en enero, contó con un protagonista destacado, Kylian Mbappé, quien en su segunda visita al templo rojiblanco se desquitó del penal fallado y de la derrota sufrida la pasada temporada.

El conjunto vasco (8°), por su parte, sigue sin encadenar una racha de resultados positivos que le asienten en la zona noble de la tabla.

Mbappé, que logró su 25º gol del curso en todas las competiciones, siendo máximo goleador de LaLiga, con 16 tantos en 15 partidos, se reivindicó una año después de haber declarado que había tocado fondo en el mismo escenario tras fallar un penal, que supuso una derrota frente a los Leones. En esta ocasión, llegó embalado.

Con un un sistema 4-4-2, con Aurlien Tchouaméni y Camavinga titulares junto a Federico Valverde y Jude Bellingham, los madridistas impusieron su juego desde el inicio, obligando al portero de La Roja, Unai Simón, a realizar dos paradas ante Mbappé y Vinicius (4′, 5′).

Pero el guardameta se rindió minutos después cuando el delantero galo, tras recibir un balón largo del lateral inglés Trent Alexander-Arnold, abrió el marcador con un potente disparo.

Los merengues ampliaron la ventaja justo antes del descanso gracias al segundo tanto de la temporada de Camavinga, quien se encontraba en posición de delantero para rematar de cabeza después de un movimiento colectivo y un pase de Mbappé de cabeza tras un centro de Alexander-Arnold (43′, 2-0).

El exdefensa del Liverpool, que estaba realizando su mejor actuación, se vio obligado a abandonar el terreno de juego al inicio de la segunda mitad, por molestias en el tobillo.

Salvado nuevamente por la firme mano de Courtois (49′), el gigante español selló su victoria justo antes de la hora de juego aprovechando la pasividad de la defensa vasca, que permitió a Mbappé marcar un doblete.