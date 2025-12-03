El Barcelona vence al Atlético de Madrid y se afianza en el liderato de España

El delantero brasileño del Barcelona Raphinha gesticula hacia los aficionados en el Camp Nou, durante la victoria ante el Atlético de Madrid.

Barcelona. El FC Barcelona se afianzó en el liderato de la Liga Española al imponerse este martes al Atlético de Madrid por 3-1 en el Camp Nou, en partido adelantado de la decimonovena jornada, y frenó así la racha de siete victorias seguidas de los rojiblancos.

Álex Baena (19′) aventajó a los colchoneros tras superar a Joan García después de un desmarque que rompió el fuera de juego y Raphinha (26′) marcó en una jugada similar a pase de Pedri González, batiendo a Jan Oblak, antes de que Robert Lewandowski (36′) fallara un penal. Dani Olmo (65′) logró la remontada y Ferran Torres (90+6′) sentenció el duelo en el último suspiro.

Para este partido, que se adelantó con motivo de la Supercopa de España en Arabia Saudita (del 7 al 11 de enero), el Barça contó con su tridente de ataque formado por Raphinha, Lewandowski y Lamine Yamal.

Con este triunfo, el cuadro catalán suma 37 puntos, cuatro más que su máximo perseguidor, el Real Madrid, que jugará el miércoles su encuentro ante el Athletic Club en San Mamés, mientras que el Atlético se queda en cuarto lugar, con 31 unidades.