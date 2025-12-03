Puro Deporte

El Barcelona vence al Atlético de Madrid y se afianza en el liderato de España

En partido adelantado por la Supercopa de enero, el Barcelona ratificó su liderato al dar cuenta del Atlético de Madrid

EscucharEscuchar
Por AFP
El delantero brasileño del Barcelona Raphinha gesticula hacia los aficionados en el Camp Nou, durante la victoria ante el Atlético de Madrid.
El delantero brasileño del Barcelona Raphinha gesticula hacia los aficionados en el Camp Nou, durante la victoria ante el Atlético de Madrid. (JOSEP LAGO/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
BarcelonaLiga EspañolaAtlético de Madrid
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.