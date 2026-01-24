Puro Deporte

Mbappé no perdona en Villarreal y el Real Madrid tutea al Barcelona

El Real Madrid ganó y se pone líder provisional en la Liga Española, a la espera de lo que haga el Barcelona el domingo

EscucharEscuchar
Por AFP
Kylian Mbappé celebra con Vinícius y Gonzalo García tras anotar el segundo gol del Real Madrid ante el Villarreal por la Liga Española.
Kylian Mbappé celebra con Vinícius y Gonzalo García tras anotar el segundo gol del Real Madrid ante el Villarreal por la Liga Española. (JOSE JORDAN/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Real MadridLiga EspañolaKylian Mbappé
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.