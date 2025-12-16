Puro Deporte

Mbappé le ganó el pulso judicial al PSG por primas y salarios: esta es la estrambótica cifra que recibirá el delantero

El fallo que enfrentó a Mbappé y PSG reveló una cifra que cambió el rumbo del caso. Descubra cómo se resolvió el conflicto laboral que marcó la salida del delantero

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA y AFP
Mbappé obtuvo una victoria judicial que obliga al PSG a compensarlo por primas y salarios no pagados.
Mbappé obtuvo una victoria judicial que obliga al PSG a compensarlo por primas y salarios no pagados. (FRANCK FIFE/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCKylian MbappéPSG
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.