Mbappé le ganó el pulso judicial al PSG por primas y salarios: esta es la estrambótica cifra que recibirá el delantero

Mbappé obtuvo una victoria judicial que obliga al PSG a compensarlo por primas y salarios no pagados.

El Tribunal Laboral de París condenó al PSG a pagar 61 millones de euros en primas y salarios pendientes al delantero Kylian Mbappé, hoy jugador de Real Madrid. La decisión cerró un conflicto que se mantuvo desde la etapa final del contrato del francés con el club parisino.

Mbappé solicitó al tribunal el pago de distintos rubros laborales. El reclamo ascendió a casi 263 millones de euros. PSG pidió 440 millones de euros por supuestos daños. El tribunal rechazó todas las peticiones del club y aceptó solo una parte de las exigencias del jugador, limitadas a primas, salarios y vacaciones no canceladas.

El fallo también ordenó que el club informe la resolución a sus aficionados en la página principal de su sitio web durante un mes.

PSG evitó comentar de inmediato un eventual recurso. Horas después indicó en un comunicado que se reservaba el derecho de apelar. Añadió que el club actuó con “buena fe” y deseó a Mbappé un futuro exitoso.

El entorno del delantero valoró el veredicto. Señaló que este confirmó la vigencia del Derecho del Trabajo en el fútbol profesional.

El conflicto inició cuando Mbappé presentó una reclamación de 55 millones de euros por primas y salarios no pagados. PSG negó esos pagos. La relación se deterioró durante la temporada 2023-2024.

El jugador se negó a renovar su contrato y el club lo separó un tiempo del grupo profesional al inicio de la campaña. PSG buscó evitar que se marchara sin indemnización en junio de 2024. Mbappé volvió al plantel en agosto de 2023, aunque el vínculo quedó fracturado. En febrero de 2024 el delantero confirmó su salida como agente libre.

PSG afirmó que existió un acuerdo en agosto de 2023 que incluía una reducción salarial si Mbappé decidía marcharse libre al final de su contrato. El futbolista negó esa versión. El club sostuvo que el jugador actuó con “deslealtad” e impidió una posible venta, incluso ante una oferta elevada del Al Hilal saudita en 2023.

Mbappé llegó a PSG en 2017 por 180 millones de euros procedente de Mónaco. Conquistó seis ligas francesas con el club. Sin embargo, no logró el objetivo mayor: la Liga de Campeones.

PSG obtuvo su primera Champions en la temporada 2024-2025, ya sin el delantero en su plantilla. Mbappé continúa su carrera en Real Madrid y aún no ganó ese torneo.

