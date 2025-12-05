Sorteo del Mundial 2026: Kylian Mbappé ante Erling Haaland y los otros partidos atractivos de primera fase

Una pantalla muestra los grupos del Mundial 2026 tras el sorteo realizado este viernes 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington.

El sorteo del Mundial 2026 ya está en boca de los aficionados de todo el planeta y hay varios partidos muy atractivos en la primera fase.

El esperado encuentro inaugural será México-Sudáfrica, en el Estadio Azteca el 11 de junio. Ya estos dos equipos habían dado el banderazo inicial a la cita del 2010, que se realizó en territorio africano.

Pero también llama la atención el compromiso entre España y Uruguay por el grupo H, pues se trata de dos campeones mundiales: los charrúas en las lejanas ediciones de 1930 y 1950 y los ibéricos en el 2010.

Por su parte, el grupo I pondrá frente a frente a dos pesos pesados del balompié: Francia-Noruega es un compromiso que trasciende por mucho a los equipos y se concentra en sus dos grandes figuras, Kylian Mbappé y Erling Haaland.

En tanto, el grupo K será el marco para que Portugal -con el último baile de Cristiano Ronaldo- se enfrente a Colombia, con el emblemático James Rodríguez y un inspirado Luis Díaz.

Y en el grupo L, el campeón de 1966 y eterno candidato, Inglaterra, se medirá ante Crocia, subcampeón del 2018 y uno de los equipos que suele animar los mundiales con una generación encabezada por Luka Modric.

FIFA anunciará el calendario completo con las sedes y horarios de los 104 partidos este sábado 6 de diciembre.