Mbappé hace líder al Real Madrid con una goleada a la Real Sociedad

El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé celebra su triplete ante la Real Sociedad, por la Liga Española.

Madrid, España. El Real Madrid ganó 4-1 en casa a la Real Sociedad, este miércoles con un triplete de Kylian Mbappé, en un partido aplazado de la primera jornada del campeonato español.

El francés adelantó a los merengues (minuto 40′), el croata Luka Sucic puso la igualada (44′), pero tres goles de Mbappé (60′, 80′) y Vinícius (68′) dieron la segunda victoria liguera al Real Madrid en otros tantos partidos disputados.

El triunfo permite a los de José Mourinho subir a la primera posición liguera, desbancando por una mejor diferencia de goles al equipo que ocupaba esa posición, el Sevilla.

El equipo merengue se presentaba este miércoles ante su público en esta nueva campaña con el nuevo proyecto de Mourinho, que volvía así a la que fue su casa entre 2010 y 2013.

El Real Madrid salió dispuesto a hacerse con las riendas del encuentro, tomando la iniciativa en los primeros minutos, aunque después atravesó un bache que recordó más al equipo que lleva dos temporadas sin levantar grandes trofeos.

Los merengues pudieron adelantarse cerca del descanso cuando Mbappé aprovechó un balón al espacio, que el francés envió a la escuadra tras sortear a un defensa de la Real (40′).

La alegría duró poco en el Bernabéu, ya que poco después Sucic aprovechó un balón rechazado para poner la igualada antes del descanso (44′).

El Real Madrid acelera

Mourinho ha reiterado en varias ocasiones que el esfuerzo no se negocia y sus hombres volvieron del descanso con un punto más de intensidad, tras acabar la primera parte con poco ritmo.

Mbappé volvió a surgir para hacer el 2-1 a bocajarro tras una rápida pared con Jude Bellingham (60′).

El inglés fue uno de los hombres más importantes del Real Madrid, ayudando en defensa y siendo decisivo en ataque.

Bellingham peleó un balón en la línea de fondo en medio de una maraña de defensas para dejar un balón en boca de gol que Vinícius no tuvo más que empujar (68′).

El brasileño no dudó en festejar el gol señalándose el escudo tras unos últimos meses de incertidumbre sobre su futuro, hasta que finalmente renovó con el conjunto merengue.

El tanto fue la puntilla para una Real Sociedad que acabó metida atrás con sólo pequeños destellos de peligro de Gonçalo Guedes.

Pero aún quedaría tiempo para que Mbappé hiciera un tercer gol poniendo el balón por encima de Remiro tras recibir una asistencia de Vinicius (80′).

La Real Sociedad sumó su segunda derrota consecutiva en este inicio de Liga y se hunde en la tabla tras esta goleada.