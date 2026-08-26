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Mbappé hace líder al Real Madrid con una goleada a la Real Sociedad

El Real Madrid resolvió su partido con un hat trick de Mbappé, en el regreso de Mourinho al Bernabéu

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Por AFP

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El delantero de lReal Madrid Kylian Mbappé celebra su triplete ante la Real Sociedad, por la Liga Española.
El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé celebra su triplete ante la Real Sociedad, por la Liga Española. (THOMAS COEX/AFP)







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