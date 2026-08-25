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Mourinho se reencuentra con el Bernabéu en la Liga Española

El técnico del Real Madrid, José Mourinho, vuelve a dirigir a los merengues en un partido en casa este miércoles en la nueva temporada de la Liga Española

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Por AFP
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José Mourinho atiende a los medios en la conferencia de prensa antes del juego entre el Real Madrid y la Real Sociedad, que se disputará este miércoles 26 de agosto por la Liga Española.
José Mourinho atiende a los medios en la conferencia de prensa antes del juego entre el Real Madrid y la Real Sociedad, que se disputará este miércoles 26 de agosto por la Liga Española. (ALBERTO GARDIN/NurPhoto via AFP)







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