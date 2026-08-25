Mourinho se reencuentra con el Bernabéu en la Liga Española

José Mourinho atiende a los medios en la conferencia de prensa antes del juego entre el Real Madrid y la Real Sociedad, que se disputará este miércoles 26 de agosto por la Liga Española.

Madrid, España. Trece años después de su salida del Real Madrid, el técnico portugués José Mourinho regresa al Bernabéu en la Liga Española el miércoles contra la Real Sociedad.

El equipo merengue disputa el miércoles el partido correspondiente a la primera jornada del campeonato español que fue aplazado para dar tiempo a volver a sus jugadores mundialistas.

El Real Madrid de Mourinho se presenta ante sus aficionados tras haber arrancado el campeonato liguero con una sufrida victoria 2-1 en el campo del Espanyol.

Un gol del debutante Carlos Espí (90′) evitó un inicio de temporada que podría haber empezado a resucitar fantasmas de las dos últimas campañas.

La victoria permite al equipo blanco, que lleva dos años sin añadir trofeos de importancia a sus vitrinas, empezar con optimismo la nueva temporada.

“Son puntos muy importantes para nosotros”, reconocía Mourinho el sábado pasado tras el encuentro contra el Espanyol.

Su nuevo proyecto afronta una complicada prueba el miércoles en el Bernabéu frente a la Real Sociedad, vigente campeón de la Copa del Rey, que viene de perder 1-0 contra el Betis el viernes pasado.

“Cada punto es importante”, afirmó este martes ‘Mou’ en una rueda de prensa previa al encuentro, con ambición de dar la pelea con su gran rival, el Barcelona, vigente campeón liguero.

“Es un equipo con identidad, con jugadores de calidad que nos va a dar un partido difícil”, añadió Mourinho, que volverá a sentarse en el banquillo del Bernabéu en competición liguera como técnico merengue por primera vez en trece años.

Un Real Madrid en rodaje

“No quiero que el Bernabéu me reciba de un modo particular. Quiero que reciban al equipo como su equipo, como su pasión”, relató el entrenador portugués este lunes.

“Sé que la temporada pasada no acabó bien y que podría parecer que ese amor pasó una fase complicada”, admitió, antes de insistir en que lo fundamental es que la gente vea el compromiso que tiene el equipo.

“Yo no soy importante”, añadió el técnico portugués, para el que el encuentro de este miércoles sigue siendo un paso más para el rodaje de sus últimas incorporaciones.

“Tenemos una estructura de base con gente que ha trabajado más tiempo, con gente que está en un nivel de forma más importante”, explicó el portugués, que en el primer partido dosificó los minutos de hombres como Marc Cucurella, de los últimos en incorporarse tras ganar el Mundial con España.

“Este proceso de llegar a la forma normal se tiene que hacer con una buena gestión entre no jugar mucho y no jugar nada”, explicó el técnico portugués.

Mourinho volverá seguramente a contar para este encuentro con su trío de estrellas Jude Bellingham, Kylian Mbappé y Vinícius. El entrenador portugués volvió a admitir este martes la dificultad táctica de encajar a los tres, pero “pienso que lo que tienen de positivo compensa muchísimo lo que eventualmente puede no ser tácticamente empático”.

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