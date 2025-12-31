Puro Deporte

Mbappé estará de baja al menos tres semanas por lesión y se perderá la Supercopa con el Real Madrid

El jugador más encendido del Real Madrid, Kylian Mbappé, estará de baja por un problema en la rodilla

Por AFP
El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé estuvo en el entrenamiento abierto del pasado 30 de diciembre, justo antes de que se detectara su lesión de rodilla.
El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé estuvo en el entrenamiento abierto del pasado 30 de diciembre, justo antes de que se detectara su lesión de rodilla. (PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP)







