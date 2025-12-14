El Real Madrid suda para ganar al Alavés, pero Xabi Alonso puede respirar

El delantero brasileño del Real Madrid Vinicius Jr. disputa el balón con el defensor del Alavés Jonny Castro, durante el partido por la Liga Española.

Vitoria, España. El Real Madrid sufrió este domingo para superar 2-1 al Alavés en Mendizorroza en partido de la 16ª jornada de la Liga, pero da aire a su técnico Xabi Alonso, muy discutido en los últimos días por los malos resultados.

El delantero francés Kylian Mbappé (24) adelantó al equipo blanco en una contra y Thibaut Courtois salvó el empate ante Pablo Ibáñez en el último minuto del primer tiempo.

Sin embargo, Carlos Vicente (68) puso las tablas tras una jugada validada por el VAR, pero el empate duró poco debido al tanto de Rodrygo (76), a pase de Vinicius, que terminó por ser decisivo.

El encuentro suponía una prueba de fuego para Xabi Alonso después de las derrotas ante el Celta (2-0) y el Manchester City (2-1), ambas en campo merengue. Tanto es así que Vinicius celebró el gol de su compatriota con un efusivo abrazo al entrenador vasco.

Con esta victoria, el equipo blanco no cede más terreno en la lucha por el liderato al quedarse con 39 puntos, cuatro menos que el FC Barcelona, que venció el sábado a Osasuna por 2-0 en el Camp Nou.

“El equipo ha seguido dando la cara, peleando el partido en un estadio complicado, contra un rival muy intenso. Ese segundo gol nos da los tres puntos y nos vamos muy contentos”, declaró Alonso en rueda de prensa.

“Necesitamos continuidad, constancia; es LaLiga y bueno, si esto sirve para aprender, que no quede en el olvido”, prosiguió el técnico.

En otros partidos de este domingo, el Celta de Vigo logró su primer triunfo de la temporada de Liga en su estadio, Balaídos, al imponerse por 2-0 al Athletic Bilbao.

Los tantos de Williot Swedberg (48) y Jones El Abdellaoui (55), así como el penal detenido por el arquero Ionut Radu a Nico Williams, permitieron al conjunto gallego ascender a la octava posición de la tabla con 22 puntos, uno menos que su rival vasco.

Antes, el Sevilla goleó 4-0 al Oviedo en el Ramón Sánchez Pizjuán gracias a los goles de Akor Adams (4), Djibril Sow (22), Batista Mendy (51) y Chidera Ejuke (89).

El equipo dirigido por el argentino Matías Almeyda sube al noveno puesto y se acerca a las plazas que dan acceso a una competición europea.

En cambio, el partido Levante-Villarreal, previsto para disputarse este domingo en el estadio Ciutat de Valencia, tuvo que ser aplazado por alerta roja de lluvias, según la federación española de fútbol (RFEF).