Mariano Torres traga grueso y admite que Saprissa hizo mal las cosas en un año sin títulos

Hace un año, a finales de mayo del año pasado, Mariano Torres, capitán del Deportivo Saprissa, esbozaba una sonrisa al tiempo que levantaba la copa 40 para la institución.

Doce meses después, a Mariano y a todos los saprissistas les tocó tragar grueso, pasar de las mieles del éxito a sufrir con la derrota y la eliminación ante Alajuelense.

Saprissa pasó de ganar cuatro de los últimos cinco campeonatos a quedarse con las manos vacías. Desde el Clausura 2020 a la fecha, el conjunto tibaseño es el de más cetros, con seis, pero es el segundo torneo consecutivo en el que no pasa de la final de la segunda fase. En el certamen pasado, Herediano lo despachó y esta vez fue la Liga la que lo despidió.

“Estamos dolidos, obviamente que queríamos jugar una gran final. No lo conseguimos y ahora debemos ser autocríticos, revisar qué hicimos mal para prepararnos de la mejor manera para el próximo campeonato”, dijo Mariano Torres al finalizar el partido que perdieron 0-1 frente a la Liga.

Torres reconoció que en el compromiso les faltó en la ofensiva. Consideró que se defendieron bien ante el dominio rojinegro, que, según Mariano, no tuvo muchas opciones claras de gol.

El argentino insistió en que deben levantar cabeza y ser autocríticos, aunque no supo explicar por qué llevan un año sin títulos.

“Ahora no encuentro una razón para que, después de ser tan exitosos, luego de obtener un tetracampeonato, no volviéramos a ganar. Seguro que hay cosas que no hemos hecho bien, eso es obvio. Ojo, cuando ganás tampoco está todo bien, porque hay cosas que siempre se deben corregir y tal vez en eso no fuimos del todo claros”, aseguró Mariano.

Torres añadió que quizá ganaron y pensaron que todo estaba bien, y a veces no es así.

“Ahora nos tocó perder, pero somos el equipo más ganador del país y hay que seguir adelante. Estamos dolidos y tristes, pero nos tenemos que poner fuertes para lo que viene. Todos estamos dolidos, teníamos la ilusión de volver a jugar una final y no lo conseguimos. Son momentos de dolor y tristeza y, como dije antes, a pensar bien lo que hicimos mal y volver más fuertes”, destacó Mariano Torres.

Mariano Torres, capitán del Deportivo Saprissa, fue bien controlado por los jugadores de Alajuelense. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

A Mariano se le insistió porque el dominio de Alajuelense fue mayor y las llegadas de peligro de Saprissa fueron escasas. La mayor presencia en el área fue en las acciones de táctica fija, sobre todo en los tiros de esquina.

“Siempre en un clásico, en un partido así, el local se va un poco más encima. Ganaron algunas pelotas divididas, pero no tenían situaciones claras de gol”, opinó Mariano Torres.

Desde que llegó a Saprissa hace nueve años, Mariano ha logrado ocho cetros de campeonato nacional. Le quedan seis meses de contrato y, sobre su futuro, prefirió no hablar. “No es el momento para tratar ese tema”, señaló Mariano.

