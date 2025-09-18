¡Mariano Torres lo confiesa! Esto lo tiene con bronca en Saprissa y no se puede repetir

Con los brazos abiertos, como queriendo abrazar el mundo y sonriendo, así se observó a Mariano Torres, capitán del Deportivo Saprissa, minutos antes de que terminara el partido contra Herediano.

Cualquiera pudo pensar que, en ese momento, Torres era el más feliz porque, desde el punto de penal, empató el juego 3-3; quizá fue así, pero al concluir el compromiso, Mariano aseguró que terminó con bronca.

“El encuentro lo teníamos bastante controlado, creo que era para ganar, estábamos arriba 2-0 y jugando bien al fútbol. Por eso, que se te escape el juego de esa forma, por desatenciones, por cosas nuestras, da mucha bronca y, al final, tuvimos el carácter para poder empatar”, dijo Mariano sobre lo sucedido en el Estadio Carlos Alvarado.

Mariano añadió que el lunes próximo, contra Pérez Zeledón, inician la segunda vuelta del torneo y expresó que no pueden ser el mismo equipo de la primera ronda.

LEA MÁS: El agridulce sentimiento de Orlando Sinclair con empate entre Herediano y Saprissa

“Debemos estar atentos a los detalles, el juego estaba para ganar y lo dejamos escapar. Eso nos tiene que molestar, tenemos que ponernos a trabajar y corregir, porque no nos puede pasar en la segunda ronda”, sentenció Mariano.

El capitán saprissista, quien fue uno de los mejores jugadores en el partido contra Herediano—de hecho, el más destacado de Saprissa tras asistir en los dos primeros goles y concretar el tercero—fue claro en que, si no corrigen, no alcanza.

“Al equipo lo siento bien, pero tenemos que mejorar: hacemos cosas bien, pero hay mucho por mejorar. Si queremos pelear por el primer lugar, las tenemos que corregir, porque no nos va a alcanzar. A partir del próximo partido empieza la segunda rueda y no podemos cometer más esos errores”, destacó Torres.

Mariano volvió a recordar lo sucedido en el campo del Estadio Carlos Alvarado y, para él, Saprissa debió sumar los tres puntos.

“El partido nos dejó una sensación rara, porque lo teníamos bastante controlado en el primer tiempo, creo que estábamos haciendo buen juego y dos desatenciones, no marcamos y nos pasaron factura. Sabemos que Herediano tiene jugadores importantes en el área”, dijo Mariano, y es que los dos primeros tantos de Herediano llegaron por la vía de la táctica fija.

“Nos desconcentramos, no marcamos y lo aprovecharon muy bien. El encuentro se nos complicó y, al final, tuvimos carácter para empatar”, señaló Mariano.

Mariano Torres, capitán del Deportivo Saprissa, afirmó que no pueden cometer despistes en la marca, sobre todo en acciones de táctica fija. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El argentino también se refirió al momento de Orlando Sinclair, quien anotó tres goles en los últimos dos compromisos: dos contra Guadalupe y uno frente a los rojiamarillos. Además, sumó la décima conquista contra los florenses, el equipo al que más goles le ha anotado en su carrera.

“Está bien, está en buen momento y tiene que seguir aprovechando. No solo en este caso, en general en el grupo: cuando se hace un partido bueno, el próximo tiene que ser mejor. Partido a partido se debe demostrar por qué llevamos esta camiseta y estar a la altura”, señaló Mariano.

Saprissa está fuera de zona de clasificación y no puede ceder puntos, porque hay seis equipos con opciones de meterse en las semifinales.

“Este es un campeonato parejo; los equipos hacen muy bien las cosas y, de alguna forma, han sorprendido Pérez Zeledón y Liberia, que no estamos acostumbrados a verlos ahí, en los primeros puestos. Por eso, lo que se viene va a ser una buena segunda vuelta”, auguró el capitán de los morados.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.