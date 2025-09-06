Marco Antonio Figueroa vuelve a hablar de Keylor Navas y la prensa nicaragüense enloquece

Con todo lo que Marco Antonio “Fantasma” Figueroa dijo en la previa del partido eliminatorio entre la Selección de Nicaragua y la Selección de Costa Rica, cualquiera pensaría que después del 1-1, volvería a “disparar”.

Principalmente, porque sus hombres empataron el juego ante la Tricolor en Managua con un hombre menos.

Sin embargo, la rueda de prensa del director técnico de la Selección de Nicaragua inició como nadie imaginó, con una disculpa pública para Keylor Navas.

Dijo que el guardameta costarricense jugó en el equipo del que él es fanático: Real Madrid. Y hasta confesó que cuando el Halcón militó en las filas merengues, era su ídolo.

Es más, indicó que para que no queden dudas de eso, se pueden revisar sus publicaciones en Twitter (hoy X) durante ese momento.

“Nunca le he querido faltar el respeto a un jugador con la trayectoria de él, así que si me disculpan, pero los ticos eran mis enemigos llegando acá. Y lo único que pido son disculpas por haber insultado su nombre, o haber hablado mal de él, porque es una leyenda y es un jugador extraordinario”, afirmó Marco Antonio Figueroa.

Al pronunciar eso, la prensa nicaragüense enloqueció y comenzó a aplaudirle a su estratega.

Luego comentó que Costa Rica tiene una gran Selección, una escuadra que catalogó como de “gran nivel”.

“Es una Selección con grandes jugadores y nos costó tener el control del balón y luego con la expulsión fue mucho más difícil. Pero los nicaragüenses tienen que estar orgullosos de sus jugadores, porque no solamente dejaron la vida, dejaron el alma, se quedaron sin alma”, subrayó.

Lo anterior lo dio como un comentario inicial tras el empate entre Nicaragua y Costa Rica, antes de recibir consultas de los medios de comunicación.

“Cuando nos expulsaron a nuestro jugador, creo que los dos puntos los pierde Costa Rica. Nosotros tratamos de manejar el partido con jugadores que terminaron al límite, como Acevedo, que venía sin jugar hace mucho tiempo y le ha costado”, opinó.

Añadió que en el camerino no hubo euforia, sino abrazos y felicitaciones por el esfuerzo, así como apoyo para Jason Coronel por la expulsión.

“Tenemos que ir a Honduras a tratar de rescatar puntos porque el equipo hizo un esfuerzo grande. Vamos a dar libre y en la tarde nos presentaremos acá para hacer trabajo liviano y ver qué jugador sumamos en lugar de Coronel”, subrayó.

Comentó que él conoce a Byron Bonilla desde hace cuatro años y que es un jugador de mitad de cancha para arriba y que le cuesta mucho hacer el desgaste hacia abajo.

“Entonces, con equipos como Costa Rica, que son jugadores de primer nivel y son fuertes, son rápidos, a Byron no podés exigirle que siga, sino tenerlo cerca de los centrales para que vaya a atacar. Byron jugó lo que tuvo que jugar y lo resolvió bien. Lo mismo que Bancy Hernández”, apuntó.

Para Nicaragua, el empate con un hombre menos ante Costa Rica en su histórico estreno en la ronda final de una eliminatoria mundialista le dejó un gran sabor.