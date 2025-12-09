Marcelo Sarvas siembra la incógnita que marca la previa de la semifinal entre Alajuelense y Liberia

Marcelo Sarvas aseguró que Liga Deportiva Alajuelense no tiene por qué cambiar en esta instancia final lo que ha venido haciendo.

¿Quién defenderá el marco de Liga Deportiva Alajuelense en el arranque de la semifinal contra el Municipal Liberia? La pregunta no tiene una respuesta clara y el asistente técnico de los manudos, Marcelo Sarvas, dejó la incógnita sembrada.

En la previa del arranque de la fase final del Torneo de Apertura 2025, el brasileño que es una de las manos derechas de Óscar Ramírez, lanzó una semilla de misterio al referirse al estado del portero Washington Ortega, quien se perdió la final de la Copa Centroamericana.

Sin el charrúa, pero con Bayron Mora convertido en un héroe emergente bajo los tres palos de la Liga para que los rojinegros sean hoy por hoy tricampeones de Centroamérica, en el liguismo ya no se percibe tanta tensión por la ausencia de su guardameta estelar.

Marcelo Sarvas no dio una respuesta definitiva sobre la participación de Washington Ortega, manteniendo la incertidumbre en el aire para el rival.

“Washington está en cancha, está entrenando, difícil si va a estar para los partidos o el primer partido, porque la evolución es diaria. Él está en un momento que hoy ya está mejor que ayer, y mañana va a estar mejor que hoy”, aseguró Marcelo Sarvas.

Después de eso, siguió sin adelantar mayor criterio: “Es difícil decir si va a estar o no, pero estamos contentos con la evolución, está en cancha y trabajando. Ahí quedará a la sorpresa”.

Marcelo Sarvas: ‘No hay favoritismos’

En la rueda de prensa antes de las semifinales, el auxiliar de la Liga indicó que pese a haber cerrado como líder la fase regular, esa ventaja ya queda en el pasado.

Alajuelense es el único equipo que hoy por hoy está sembrado en una eventual gran final, en caso de que esa instancia sea necesaria y la intención de los manudos es evitar que el campeonato se extienda. Ellos pretenden que esta historia culmine en cuestión de cuatro partidos.

Según Sarvas, a partir de ahora se entra en una etapa diferente a la fase regular y aseguró que en estas instancias finales “no hay favoritismos”.

Bayron Mora, arquero de Liga Deportiva Alajuelense, festeja tras su decisiva actuación en los penales que le dieron a los rojinegros el título de la Copa Centroamericana ante Xelajú. Él podría ser quien ataje el miércoles contra Liberia. (Prensa LDA/Prensa LDA)

“Yo pienso que es bueno cerrar en casa,” mencionó, “pero pasamos por situaciones en Concacaf donde cerramos afuera y el equipo se vio muy bien”. Para él, “todo va a depender mucho del primer partido”, afirmó.

La afición, según Sarvas, jugará un papel fundamental si se requiere un esfuerzo final.

“La ventaja de cerrar en casa por si se ocupa buscarlo delante de la afición, yo creo que tiene ventaja. Hoy me emociono cuando veo la grada llena, empujando al equipo y haciendo fuerza, eso cuenta mucho”, citó.

El asistente de Óscar Ramírez dedicó un momento para destacar el trabajo con las nuevas figuras del club y dijo que para todos en la Liga resultó muy gratificante ver la respuesta de los jóvenes en el partido del sábado pasado.

Pero según él, esto no es de jóvenes ni de experimentados, sino de todos.

“Celso está acá y sabe que parte del rol de él es dejar un legado para los muchachos y lo hace muy bien. Creo que la Liga está firme y preparada para el futuro”, opinó Marcelo Sarvas.

Además, habló del papel de Óscar Ramírez, pues cree que el trabajo más difícil de un entrenador no es la cancha, sino en el día a día e ingeniárselas para tener a todos los jugadores motivados.

“Yo creo que el equipo anímicamente está muy bien y es uno de los puntos más fuertes que tuvimos en el torneo y que nos ayudará en la fase final”, subrayó Marcelo Sarvas.

Su pensamiento es que Alajuelense no puede cambiar lo que han hecho a lo largo del semestre.

“La fortaleza de nosotros es defender bien, tener las armas que tenemos para atacar, la constancia, la regularidad, el sentido del grupo, de equipo, de solidaridad”, citó.

Sobre el entorno de la fase final, Sarvas hizo un llamado a la concentración, pues considera que la presión es algo muy externo.

“El objetivo es el mismo para la afición, los directivos y nosotros. Nosotros debemos estar afuera de esa burbuja... Dentro de la cancha hay que estar con la cabeza fría para vivir el momento y pasarlo”, concluyó.

