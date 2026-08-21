Marcel Hernández: ‘Yo no tengo la necesidad de aclararle a nadie quién soy’

Marcel Hernández sabe que en El Salvador esperan mucho de él.

Marcel Hernández fue presentado de manera oficial con el Inter Santa Tecla de El Salvador, en un evento que se llevó a cabo en Presidente Plaza.

Ahí, el atacante cubano afirmó que lo que parecía impensado es una realidad y que está ahí con mucha ilusión, tranquilidad y paz, con ganas de hacer cosas importantes.

Hombre de récords y de retos, el futbolista que en Costa Rica no se cansó de arrasar en las premiaciones de la Unafut desde que llegó, intentará lograr cosas importantes ahora en El Salvador, tras solicitar su salida de Herediano para emprender este desafío.

“Llego a un gran proyecto, que desgraciadamente no ha conseguido títulos, pero que es un grandísimo proyecto, eso no lo quita. Y ahora uno tiene que ver de qué forma suma, más allá de goles, que las cosas salgan bien y que logremos objetivos a corto plazo”, expresó Marcel Hernández en vivo en Columbia, tras su presentación con su nuevo club.

Hasta le causó gracia que al evento acudió prensa costarricense, debido al partido de Alajuelense ante Luis Ángel Firpo, programado precisamente en la ciudad de Santa Tecla.

En cuanto a este cambio que fue sorpresivo para muchos, al futbolista le incomodó de cierta manera que se dijeran cosas que él afirma que no son ciertas.

“Como por las buenas no se puede justificar, justificarlo por las malas. El que salga hablando el presidente, el gerente deportivo, hasta los mismos compañeros junto con toda una afición que agradece y demás, a pesar de que me estoy yendo en un momento un poquito complicado, hay mensajes de buena vibra”, apuntó Marcel Hernández.

Cuando Anthony Porras le preguntó que si se hizo mucho burumbún por este cambio, el jugador dijo que probablemente si se hubiese tratado de otro futbolista , no habría sido algo tan mediático.

“Creo que me lo gané, han sido ocho años más allá de goles, de trofeos, de éxito en lo personal, porque llegué a un país futbolero y logré competir al máximo nivel”, manifestó.

La otra consulta fue qué piensa cuando la gente dice que está huyendo de Costa Rica, que se va porque presuntamente tiene problemas personales.

“Yo no tengo la necesidad de aclararle a nadie quién soy. Usted puede estar seguro que las personas que están a mi alrededor, todas, esas personas que me quieren, que conocen a Marcel, saben quién es Marcel.

”Me corto la cabeza, me la corto, porque las personas que están a la par mía saben quién soy yo como ser humano. Qué es lo que hago, cómo intento ayudar y yo en silencio. No tengo que decirle a nadie quién soy”, respondió.

También dijo que todos sus negocios siguen abiertos en el país, que su idea es volver a Herediano y retirarse en el Team. Además, no se cansa de repetir que es lo que es gracias a Costa Rica.

“Cuando me regrese voy a tener pasaporte costarricense, eso es un hecho. Ahí me voy a quedar a vivir”, aseguró Marcel Hernández, quien tiene claro que en El Salvador esperan muchos goles suyos.