Puro Deporte

Marcel Hernández: ‘Yo no tengo la necesidad de aclararle a nadie quién soy’

Marcel Hernández fue presentado de manera oficial por el Internacional Santa Tecla en El Salvador

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Por Fanny Tayver Marín
Marcel Hernández sabe que en El Salvador esperan mucho de él.
Marcel Hernández sabe que en El Salvador esperan mucho de él. (X Inter Tecla/X Inter Tecla)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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