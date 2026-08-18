Fútbol

Se confirma el fichaje de Marcel Hernández en el extranjero

Marcel Hernández tiene nuevo club fuera de Costa Rica

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Por Esteban Valverde
Marcel Hernández Salida del Herediano Fotografía antes del partido contra Alajuelense 12 de agoato del 2026 Fotografía: Herediano
Marcel Hernández comenzó el Apertura 2026 con Herediano, pero pidió salir del club. (FotFotografía: Heredianoografía: Herediano/La Nación)







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Marcel HernándezInter Santa Tecla
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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