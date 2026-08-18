Se confirma el fichaje de Marcel Hernández en el extranjero

Marcel Hernández comenzó el Apertura 2026 con Herediano, pero pidió salir del club.

Marcel Hernández, delantero cubano que militó en el Herediano, ya tiene nuevo club. El jugador fue anunciado como fichaje del Inter Santa Tecla de El Salvador.

El club anunció el fichaje en sus redes sociales.

“Conocemos tu historia y el gran legado que tienes en el fútbol costarricense. Estamos seguros de que harás historia con nosotros”, destacó la institución en la publicación.

Marcel dejó sorpresivamente el fútbol costarricense la semana pasada, cuando Herediano anunció que el jugador había solicitado el finiquito ante “una mejor oportunidad”.

Desde el primer día se habló del Inter de El Salvador como una oportunidad real para el ariete. No obstante, los días pasaron hasta que finalmente se confirmó la llegada del goleador al fútbol salvadoreño.

Inter también hizo un video en el que destacó la trayectoria del cubano en territorio costarricense, donde marcó una enorme diferencia con brumosos, manudos y florenses.

Bienvenido Marcel 🦜🇨🇺



Santa Tecla es tu nueva casa ¡Haremos historia! pic.twitter.com/LYLVbmdLKF — Inter Tecla (@InterTecla_) August 17, 2026

Posteriormente, el futbolista dio un mensaje en su perfil de Instagram, donde recalcó que su historia con el Team podría continuar más adelante.

“Me queda una espinita y estoy seguro de que más pronto que tarde regreso a cumplirla (ganar la Copa Centroamericana). Gracias de corazón por cada grito de gol, cada apoyo incondicional, cada mensaje de satisfacción, cada momento vivido. Fue y será increíble siempre”, agregó.

Marcel tiene 37 años y llegó a Costa Rica en 2018 para integrar el Club Sport Cartaginés, equipo en el que estuvo hasta 2021, cuando se confirmó su traspaso a Alajuelense. En 2022 volvió al cuadro brumoso y, para 2024, se vinculó al Herediano luego de considerar que su etapa como blanquiazul había finalizado.

En el país, Marcel celebró cuatro campeonatos: tres con Herediano y uno con Cartaginés. Además, ganó en cinco ocasiones el premio como goleador del torneo nacional.