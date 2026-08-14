Marcel Hernández llena de esperanza a los aficionados heredianos con su último mensaje

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Marcel Hernández sumó tres títulos de goleo con el Herediano y tres campeonatos nacionales.

El delantero cubano Marcel Hernández, quien finiquitó este miércoles su vínculo con el Club Sport Herediano, se despidió de los seguidores del Team con una promesa que llena de esperanza a los florenses.

Marcel, quien se estará vinculando al Internacional de Santa Tecla, en El Salvador, agradeció el cariño y la confianza de sus compañeros, dirigentes y aficionados, quienes lo respaldaron desde su llegada al conjunto rojiamarillo.

“¡Hola, heredianos!

Quiero despedirme a través de estas palabras. Un camino corto, pero intenso, donde pareciera que estuve 10 años y solo fueron dos. Vivimos de todo, altas y bajas, tristezas y alegrías, pero, sobre todo, disfrutamos a lo grande el haberlo ganado todo”, escribió Hernández.

Más adelante, Marcel hizo una promesa a sus seguidores.

“Me queda una espinita y estoy seguro de que más pronto que tarde regreso a cumplirla (ganar la Copa Centroamericana). Gracias de corazón por cada grito de gol, cada apoyo incondicional, cada mensaje de satisfacción, cada momento vivido. Fue y será increíble siempre”, agregó.

Posteriormente, le dedicó unas palabras a sus excompañeros.

“¡Gracias, compas! Al llegar no imaginé nunca lo que me esperaba y, con el pasar de los días, me di cuenta del camerino tan fenomenal. Vivencia tras vivencia me convencieron de los grandes compañeros, amigos, familia. Gracias, mis compas, por tanto. De corazón, gracias”, añadió el cubano.

Marcel no podía marcharse sin agradecer al cuerpo técnico y a la dirigencia.

“Cuerpo técnico, utileros y personal del club: gracias por hacerme sentir día a día tan especial, pero, sobre todo, gracias por su amistad sincera hacia mi persona. Gracias, Jafet (Soto), por confiar en mí. Gracias por la paciencia y el apoyo incondicional en todo momento.

Gracias, junta directiva, por hacerme y acogerme como su familia. Gracias, familia florense, por tanto amor y cariño...”.