Puro Deporte

Marcel Hernández llena de esperanza a los aficionados heredianos con su último mensaje

El delantero cubano Marcel Hernández dedicó un sentido mensaje en sus redes sociales a los seguidores de Herediano

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Jornada 17 Torneo de Apertura 2025, juego en Herediano vs San Carlos
Marcel Hernández sumó tres títulos de goleo con el Herediano y tres campeonatos nacionales. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Marcel HernándezHeredianoDespedida de la afición
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.