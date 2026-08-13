Puro Deporte

Marcel Hernández: ‘Sería tonto si dijera que voy a dejar a Herediano por una propuesta menor’

El delantero cubano Marcel Hernández recalcó las razones por las cuales tomó la decisión de dejar el Herediano

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Por Juan Diego Villarreal y Milton Montenegro
Partido entre Herediano vs San Carlos
Marcel Hernández aseguró que es una persona de retos y no tiene que dar explicaciones de las decisiones que toma en el fútbol. (Albert Marín/Albert Marín)







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Marcel HernándezHeredianoInternacional de Santa Tecla
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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