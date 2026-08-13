Marcel Hernández: ‘Sería tonto si dijera que voy a dejar a Herediano por una propuesta menor’

Marcel Hernández aseguró que es una persona de retos y no tiene que dar explicaciones de las decisiones que toma en el fútbol.

La marcha del cubano Marcel Hernández del Club Sport Herediano y su inminente fichaje con el Internacional de Santa Tecla, de El Salvador, dejan una serie de interrogantes sobre su decisión de incorporarse a una liga de menor nivel que la costarricense.

Marcel abandona el Herediano, actual monarca del balompié tico, para incorporarse a un conjunto salvadoreño que ocupó el cuarto lugar en el último campeonato. No obstante, en el programa Seguimos, del periodista Kevin Jiménez, fue muy claro al explicar su salida del Team y las razones que lo llevaron a tomar esta decisión.

“Todo es especulación. Cuando llegué al Cartaginés era un equipo que tenía muchos años de no ser campeón y fuimos campeones. Lo mío es un reto personal y muchas cosas no las van a entender, ni tampoco voy o tengo que explicarlas. Soy una persona de retos en la vida”, comentó Hernández.

La oferta del Internacional de Santa Tecla es muy atractiva para el jugador y, además, tanto el presidente del club, José Ortiz, como su hermano Ricardo Ortiz, vicepresidente de la institución, son muy amigos de Marcel.

“Sería tonto si le dijera a usted que yo voy a dejar al Herediano por una propuesta menor; eso no lo creería nadie. La vida es más que fútbol. Hoy dicen: ‘¡Wao! Marcel se va del equipo campeón’, pero ¿acaso no hay jugadores que se van a Indonesia por plata? Es algo mejor y punto”, comentó Hernández.

De acuerdo con el ariete cubano, se marcha del Herediano con la frente en alto y, desde su punto de vista, deja las puertas abiertas para un eventual regreso en el futuro.

“La separación mía es momentánea. Gracias a Dios lo ganamos todo, solo nos quedó la Copa Centroamericana. Fuimos bicampeones, después campeones y siento que los aficionados no tienen nada que reprochar. Asumimos un reto personal y estoy tranquilo por todo lo que hemos vivido con la afición”, indicó Hernández.

El delantero cubano agradeció la comprensión de Jafet Soto, presidente del Herediano, y del gerente deportivo, Gustavo Pérez, quienes entendieron su situación como hombres de fútbol y le dieron la oportunidad de marcharse sin poner mayores obstáculos para su crecimiento personal.