Puro Deporte

Marcel Hernández y su impresionante estadística que tiene al Herediano en las semifinales

El cubano Marcel Hernández se ha convertido en el jugador más determinante en la ofensiva del Herediano en el cierre del torneo

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Partido entre Herediano vs San Carlos
El cubano Marcel Hernández es el máximo goleador del Torneo Clausura 2026, al marcar 11 goles con el Herediano. (Albert Marín/Albert Marín)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Marcel HernándezHeredianoTorneo Apertura 2026
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.