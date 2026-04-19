Marcel Hernández y su impresionante estadística que tiene al Herediano en las semifinales

El cubano Marcel Hernández es el máximo goleador del Torneo Clausura 2026, al marcar 11 goles con el Herediano.

Cuando el Club Sport Herediano parece flaquear, aparece su jugador más determinante: el cubano Marcel Hernández, quien lleva a su equipo a buen puerto y lo mantiene firme en la lucha por el primer lugar del Torneo Clausura 2026.

En los últimos cinco partidos, Marcel anotó siete goles de forma consecutiva (es decir, nadie más u equipo marcó), con los cuales el Team sumó 12 de los 34 puntos que hoy ostenta el cuadro florense. Esto no solo lo mantiene en la cima del campeonato, sino también muy cerca de asegurar el liderato.

El cubano marcó en la derrota ante Municipal Liberia (1-2) y en las victorias frente a Alajuelense (2-1), Puntarenas (0-1), Cartaginés (2-1) y, este sábado, contra San Carlos (1-0). Ante la Liga y los brumosos firmó doblete.

Actualmente es el goleador del campeonato con 11 anotaciones y en la Primera División ya suma 160, lo que lo ubica en el sétimo lugar de todos los tiempos.

Ahora quedó a cuatro goles de la leyenda del Cartaginés, Leonel Hernández, quien ocupa la sexta casilla con 164 tantos, y a siete de otro histórico artillero, Álvaro Saborío, quien es quinto con 167 conquistas tras su paso por Saprissa, San Carlos y Alajuelense.

Para el delantero, su buen momento va más allá de una racha: es el resultado de la constancia y la determinación que ha demostrado en su paso por Cartaginés, Alajuelense y ahora Herediano, donde suma un bicampeonato.

“Estamos en un gran momento deportivo. Desde hace siete años estamos en un gran momento. No es una racha, es trabajo humilde y sincero, tener grandes compañeros a la par y contar con determinación, sacrificio y la mentalidad de proponerse cosas diferentes cada día”, comentó Hernández tras el duelo ante San Carlos.

Marcel Hernández no falla

Marcel enfatizó que está acostumbrado a la marca de los defensores rivales, pero aun así logra encontrar espacios para marcar diferencia.

“Siempre tengo un ojo puesto en el marco. En la cancha uno escucha: ‘hay que marcar a Marcel, hay que doblarlo’. Pero yo me preparo mentalmente para una jugada y no fallar; no para diez, sino para una y marcar la diferencia, gracias al apoyo de mis compañeros, que son grandes jugadores”, recalcó.

El cubano reiteró que, pese a asegurar un lugar en las semifinales del Torneo Clausura 2026, la ambición del plantel va más allá, por lo que deben mantener el enfoque sin confiarse.

“Tenemos que continuar con la misma determinación, con los pies sobre la tierra. Logramos el boleto a semifinales y queremos mantener el liderato. Esto no se acaba aquí. Debemos seguir con los dientes apretados, respetando a los rivales y entendiendo que cada partido es una final para nosotros”, concluyó Hernández.

Desde su llegada a la divisa rojiamarilla Marcel ya suma 34 anotaciones y se convirtió en el cuarto mejor goleador extranjero, quedando a solo uno del uruguayo José Carlos Cancela, quien es tercero con 35.

La primera posición es para el brasileño Nilton Nóbrega con 48 anotaciones y la segunda casilla es para el hondureño Nicolás Suazo con 43, de acuerdo a los datos del periodista Luis Quirós, de la página de Facebook Satélite Depotivo.