Puro Deporte

Marcel Hernández está muy cerca de compartir con Jonathan McDonald un récord que fastidia al saprissismo

El delantero Marcel Hernández podría tener una tarde histórica este domingo en el estadio Ricardo Saprissa

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Herediano se enfrento a Pérez Zeledón por la jornada 9, Torneo de Clausura 2026.
El delantero cubano, Marcel Hernández, ya le anotó cuatro goles al Saprissa, vistiendo los colores del Herediano. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Marcel HernándezHeredianoSaprissaTorneo Clausura 2026
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.