Marcel Hernández está muy cerca de compartir con Jonathan McDonald un récord que fastidia al saprissismo

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El delantero cubano, Marcel Hernández, ya le anotó cuatro goles al Saprissa, vistiendo los colores del Herediano.

El delantero del Club Sport Herediano, el cubano Marcel Hernández Campanioni, está muy cerca de imponer otro récord en el fútbol costarricense y de continuar agrandando su leyenda en el balompié nacional.

Luego de llevar al Club Sport Cartaginés a un título después de 80 años, ser bicampeón con el Team tras 48 años, convertirse en el máximo artillero extranjero de la historia, y ser el sétimo futbolista con más anotaciones en el campeonato nacional, está a punto de alcanzar un nuevo registro.

Marcel podría hacer historia en el Estadio Ricardo Saprissa este domingo, cuando el cuadro florense visite al Deportivo Saprissa a partir de las 5 p. m., por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026.

De acuerdo con el periodista y estadígrafo Cristian Sandoval, de Teletica Radio, el cubano contabiliza 19 tantos contra Saprissa jugando para Cartaginés, Alajuelense y Herediano. Está a solo una diana de igualar la marca de Jonathan McDonald, con 20, quien es el mayor verdugo de los saprissistas.

El caribeño anotó su primer tanto contra los morados en noviembre de 2018, en el estadio Saprissa. Allí también consiguió un triplete y un doblete en 2020 y podría no solo igualar la marca de 20 tantos contra los saprissistas este domingo, sino también imponer un nuevo registro con 21 si logra otro doblete.

Marcel Hernández: letal en el Saprissa

Marcel viene de marcarle a Guadalupe FC y alcanzó su cuarto gol en la campaña, por lo que comparte la cima de goleo con los mexicanos Ronaldo Cisneros, de Alajuelense, y Brian Martínez, de San Carlos, así como el paraguayo Fernando Lesme, del Municipal Liberia.

“Trato de contribuirle al grupo en lo que necesita, como goles y asistencias. Para lograrlo hay muchos trabajos invisibles que no se ven en la cancha. Intentamos siempre ayudar a los compañeros con el objetivo de que ellos me potencien y yo potenciarlos a ellos”, manifestó Hernández.

En el estadio Ricardo Saprissa, donde este domingo el cuadro florense enfrentará a los morados, Marcel tiene muy buenos números, pues marcó en nueve oportunidades de las 19 conquistas ante Saprissa. Incluso, en el último juego anotó en el empate 1-1 del Torneo Apertura 2025.

“Sabemos que vamos a un gran escenario, que va a estar lleno. Son dos equipos que están peleando por la punta del campeonato. Más allá del lugar donde podamos estar, siempre será una rivalidad bonita”, añadió Marcel.

El delantero de 36 años, quien acumula 153 tantos en la máxima categoría, explicó que será un duelo muy complicado, pero que llegan con la consigna de mantenerse en el primer lugar del campeonato y así cumplir los objetivos que se plantearon al inicio del certamen.

“Nosotros iremos al Saprissa con nuestras armas, con la idea de imponer lo que sabemos hacer. Tenemos nuestro arsenal para hacerle daño al Saprissa y contrarrestar todas las cosas que ellos también hacen bien”, declaró Hernández.