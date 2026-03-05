Marcel Hernández se encuentra insatisfecho: ‘Estoy enojado conmigo mismo’

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Marcel Hernández suma cuatro goles y tres asistencias con el Herediano, en el Torneo Clausura 2026.

El delantero Marcel Hernández tiene sobradas razones para estar feliz en el Club Sport Herediano, tras vencer 0-2 a Guadalupe FC.

Los florenses se mantienen como líderes del Torneo Clausura 2026 y el cubano llegó a cuatro goles en la campaña, empatando con los mexicanos Ronaldo Cisneros, de Liga Deportiva Alajuelense, Brian Martínez, de San Carlos, y el paraguayo Fernando Lesme, del Municipal Liberia.

Además, es uno de los máximos asistentes del campeonato con tres pases a gol, junto a su compañero Jurguens Montenegro. En este apartado solo lo supera otro compañero Elías Aguilar, quien suma cinco.

No obstante, pese a sus buenas actuaciones y a la buena campaña que viene realizando con el cuadro florense, el cubano no está del todo conforme.

Marcel, quien marcó el primer gol de los rojiamarillos ante Guadalupe, explicó luego del compromiso las razones que lo ponen a reflexionar, pues es un futbolista muy competitivo y por eso no terminó satisfecho con su actuación frente a los guadalupanos.

“Quedé un poco contrariado. A pesar de que estoy contento por anotar un gol, no salgo del todo feliz. Siento que hay detalles en la finalización que no me gustaron; por ende, solo pude anotar un gol. Debo seguir autoexigiéndome desde el punto de vista de ese último toque”, manifestó Hernández.

El ariete cubano tuvo durante el juego al menos tres opciones más para anotar, pero no pudo concretarlas. En la primera parte se adelantó a su marcador, pero su remate salió desviado frente al marco.

¿Se confío Marcel Hernández?

Asimismo, en una acción similar al primer tanto dejó atrás al portero Rodiney Leal, pero su remate fue desviado en la línea por el volante Marvin Angulo. También tuvo una opción en un remate de cabeza que salió desviado.

“Estoy enojado conmigo mismo. Es parte de la autoexigencia. No puedo dejar de pensar que esa segunda anotación no la pude hacer. Por eso no salgo del todo feliz. Creo que también se hizo un gran trabajo y eso es lo importante”, añadió Hernández.

Para el artillero florense hay aspectos que debe trabajar más, pues su deseo es mantenerse tan letal como es su costumbre en el fútbol costarricense.

“Es necesario tomar buenas decisiones. No sé si me confié un poquito o si debo trabajar mentalmente algunas situaciones de juego. Pero igual no puedo hacerme bolas. Se debe seguir adelante, mejorando en los entrenamientos para tomar buenas decisiones”, enfatizó Hernández.

Luego del partido frente a los guadalupanos, Marcel confesó estar agradecido con el esfuerzo de sus compañeros y ahora solo les queda continuar luchando por mantener el liderato en su próximo partido frente al Deportivo Saprissa, este domingo 8 de marzo en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá, a las 5 p. m.

“Estamos pensando solo en el liderato. Vamos partido a partido, día a día. Tratamos de ser serios en los entrenamientos. No podemos dejar ningún detalle al azar al enfrentar los partidos”, enfatizó Hernández.

De acuerdo con el artillero florense, el objetivo del plantel es mantener el liderato hasta la finalización de la fase regular, por lo que deben ir a buscar un resultado positivo en el reducto morado.

“Queremos ser primeros para asegurar una gran final. No deseamos que nos pase lo del torneo anterior, cuando no clasificamos a las semifinales. Como dije, vamos partido a partido y el próximo juego es ante Saprissa, que anda en un buen nivel”, concluyó Hernández.