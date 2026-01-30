El reto que desató la furia goleadora de Marcel Hernández, quien le marcó un golazo a Puntarenas FC

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El volante del Club Sport Herediano, Luis Ronaldo Araya, jamás imaginó que una broma desencadenaría la furia goleadora del cubano Marcel Hernández, quien se encargó de demostrarle que estaba equivocado.

El delantero cubano, frente al Puntarenas FC este miércoles, marcó un tanto en el que combinó velocidad, técnica, fuerza y definición para concretar el 2-0 ante los porteños, además de firmar su tercer gol en el Torneo Clausura y el número 152 en el balompié costarricense.

Marcel recibió el balón por el costado izquierdo, a unos 20 metros del área; se quitó al defensor mexicano Hiram Muñoz y, al ingresar al área, forcejeó con el zaguero porteño Farbod Samadian, resistió la embestida del hondureño Wesly Decas y tocó el balón ante la salida del guardameta Adonis Pineda. ¡Golazo del cubano!

De esta manera, el artillero isleño se sacó una espinita y demostró que, más que nunca, sigue vigente en el fútbol costarricense.

“Así lo había visualizado (el gol). La semana pasada Ronaldo (Araya) me dijo que yo no tenía mano a mano y, mire, le demostré que a mis 36 años seguimos teniendo mano a mano. La acción estaba un poco lejos del marco, pero logramos culminarla de buena manera”, manifestó Hernández.

⏰ 45+3’ Gran jugada de Marcel Hernández que anota el 2-0 para Herediano. pic.twitter.com/oXJtqkoqu4 — FUTV (@FUTVCR) January 29, 2026

Marcel Hernández con los pies en la tierra

De acuerdo con Marcel, quien llegó a 30 goles con la camiseta rojiamarilla, fue una acción muy rápida y aprovechó para agradecer el apoyo de sus compañeros.

“Aún falta mucho en el campeonato y debemos tener los pies sobre la tierra. Esperamos seguir celebrando con nuestros aficionados, con la institución y contribuyendo a las alegrías de este club. Queremos seguir haciéndonos fuertes en casa”, destacó Hernández.

Luego de renovar con el Team, Marcel aseguró estar feliz y con ánimos de seguir logrando récords importantes con los rojiamarillos, con los que ya suma dos campeonatos nacionales y dos títulos de goleo.

“Es un presente bonito y tranquilo, a pesar de que hubo momentos de turbulencia. Hay que seguir enfocados en ganar, no solo por Marcel, sino por todos esos seguidores que nos acompañan en cada partido en nuestro estadio, nuestra casa, donde debemos hacernos fuertes”, reiteró Hernández.

Según explicó el cubano, tras el arranque de la nueva temporada el grupo realizó una profunda reflexión, especialmente por lo ocurrido en la campaña anterior, cuando quedaron fuera de las semifinales, lo que consideró un castigo para el propio plantel.

“Siempre hay metas en cada torneo y en este quiero tener más incidencia con mis compañeros, marcando más goles y dando más asistencias. Para eso debo trabajar más duro y entrenar fuerte. En el fútbol siempre hay que mejorar y proponerse objetivos para seguir creciendo”, enfatizó Hernández.

Finalmente, Marcel aseguró que, en el plano grupal, el Herediano tiene un gran nivel, cuenta con buenos jugadores y con un técnico de mucha experiencia como José Giacone, quien le brinda las herramientas necesarias a cada futbolista para desarrollarse en el terreno de juego y ganar los compromisos.