Marcel Hernández los llena de goles: es el verdugo histórico de diez equipos de Costa Rica

Marcel Hernández abomba las redes una y otra vez. Ya son 150 los festejos del cubano en Costa Rica desde el 2018, cuando llegó para vincularse a Cartaginés.

El último tanto del caribeño fue el sábado contra Saprissa y muchos dicen que lo tiene de hijo, porque le ha marcado en 19 ocasiones; pero un dato que quizá es desconocido: cuando de recibir goles se trata, muchos equipos no pueden ver a Marcel ni en pintura.

En una información publicada por Gerardo Coto Cover en su página de Facebook, El Zar de las Estadísticas, el periodista, historiador y estadístico reveló que ningún otro foráneo supera a Marcel cuando de concretarle a casi todos los clubes del fútbol nacional se trata.

Hernández es el verdugo de nueve equipos; de ellos, dos ya no existen y uno se encuentra en la Liga de Ascenso.

“La lista de los verdugos extranjeros de varios clubes tradicionales que pasaron por Primera División se pueden sorprender con varios nombres”, escribió Gerardo Coto en su página.

Marcel es el foráneo que más goles le ha anotado a Guanacasteca, San Carlos, Santos, Saprissa, Alajuelense, Grecia, Pérez Zeledón, Guadalupe, Sporting y Liberia.

Saprissa es al que más daño le ha hecho, con 19 tantos; luego sigue Grecia, que está en Ascenso, con 17; San Carlos, 15; Santos, 13; Pérez Zeledón, 12; Alajuelense, 11; Sporting, 11; Guadalupe, 10; Guanacasteca, con 8 y Liberia con 4.

Las anotaciones de Hernández se han dado mientras vistió las camisetas de Cartaginés, Alajuelense y Herediano.

“Me imagino que, entendiendo que en siete años son 150 goles, la gente suele hacer esto en 20 años y yo lo hice en siete. Para mí es mucha felicidad, mucho regocijo y mérito. No ha sido fácil y también agradecer a los equipos en los que he estado”, destacó Marcel luego del compromiso del sábado anterior contra Saprissa.

Marcel Hernández es uno de los mejores extranjeros que han llegado al país. Es el foráneo que más goles le ha marcado a 10 equipos. (John Duran)

Hernández es ahora el sétimo máximo goleador en la historia del fútbol costarricense, quedando a 14 tantos de Leonel Hernández (164), sexto en el escalafón, y a 17 de Roy Sáenz (167), quien completa el Top 5 de los artilleros más letales de la liga tica.

Marcel recordó cómo hace 12 años salió de su casa para cumplir un sueño, algo que volvería a hacer todas las veces que fuera necesario.

“Hace 12 años, cuando tomaba aquella importante decisión, dejándolos atrás y sin rumbo fijo, pero esperanzado en que podía salir adelante, siempre confié. Hoy, a pesar de no tenerlos cerca, sé que disfrutan de este gran logro”, afirmó Hernández.

Hernández aún puede seguir aumentando esta cifra, por lo que se espera que, antes de que concluya el 2026, ya pueda ubicarse en el Top 5 de los goleadores históricos del fútbol nacional.

“Gracias a cada compañero, cuerpo técnico, masajista, utilero y afición en general. Gracias de corazón por todo lo vivido. Un sueño hecho realidad”.

Marcel Hernández en uno de sus primeros partidos en Costa Rica, en setiembre del 2018 contra Limón. Hernández debutó con Cartaginés el 19 de agosto del 2018

Marcel y sus víctimas

Saprissa: 19 goles anotados

Grecia: 17 goles anotados

San Carlos: 15 goles anotados

Santos: 13 goles anotados

Pérez Zeledón: 12 goles anotados

Alajuelense: 11 goles anotados

Sporting: 11 goles anotados

Guadalupe: 10 goles anotados (comparte con Mariano Torres)

Guanacasteca: 8 goles anotados

Liberia: 4 goles anotados

Máximos verdugos extranjeros de otros clubes

Belén: Ismael Gómez (Argentino) 6

Carmelita: Jozef Miso (Eslovaco) 11

Ramonense: Nicolás Suazo (Hondureño) 8

Sagrada Familia: Jorge Rivaga (Uruguayo) 4

Santa Bárbara: Claudio Ciccia (Uruguayo) 10

Turrialba: Marco “Pato” García (Uruguayo) 5

Brujas: Jorge Barbosa (Brasileño) 5

Barrio México: Nilton Nóbrega (Brasileño) 5

Cartaginés: Odir Jacques (Brasileño) 14

Herediano: Adonis Hilario (Brasileño), Odir Jacques (Brasileño) 8

Uruguay: Adonis Hilario (Brasileño) 5

Limón: Odir Jacques (Brasileño) 13

Curridabat: Nilton Nóbrega (Brasileño) 3

Goicoechea; Jozef Miso (Eslovaco) 6

Osa: Claudio Ciccia (Uruguayo)7

Liberia: Jozef Miso (Eslovaco), Marcel Hernández (Cubano) 4

M. Puntarenas: Odir Jacques (Brasileño) 9

Puntarenas FC: Jorge Barbosa (Brasileño) 11

Santacruceña: Jorge Barbosa (Brasileño) 4

UCR: Fabrizio Ronchetti (Uruguayo) 7

(Estadísticas de Gerardo Coto Cover)