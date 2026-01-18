Marcel Hernández: la pesadilla de Saprissa que se forja un futuro en Costa Rica a punta de goles y negocios

Desde su llegada al fútbol costarricense, Marcel Hernández se convirtió en el verdugo del Deportivo Saprissa. En la acción lo marca el volante morado David Guzmán.

El delantero cubano del Club Sport Herediano Marcel Hernández Campanioni, cada vez que salta a la cancha agranda aún más su historia en el fútbol costarricense.

Luego de su paso por Cartaginés, Alajuelense y Herediano, el ariete cubano no deja de marcar goles y este sábado alcanzó las 150 anotaciones, tras siete años de militar en el balompié nacional.

Marcel, quien le anotó al Deportivo Saprissa en la victoria 2-0 del Team, es ahora el sétimo máximo goleador en la historia del fútbol costarricense, quedando a 14 tantos de Leonel Hernández (164), sexto en el escalafón, y a 17 de Roy Sáenz (167), quien completa el Top 5 de los artilleros más letales de la liga tica.

Además, el cubano se ha convertido en un verdadero verdugo del Deportivo Saprissa, equipo al que le ha marcado 19 goles desde su llegada al país.

De acuerdo con las estadísticas del periodista Christian Sandoval, de Teletica, Hernández le anotó 14 goles a los tibaseños con Cartaginés, cuatro con Herediano y uno con Alajuelense.

Aunque en múltiples ocasiones se aseguró que Marcel podría llegar a Saprissa e incluso existieron acercamientos, la negociación nunca se concretó, por lo que durante siete años el isleño no ha dejado de marcarle a los saprissistas.

“Entendiendo que hay jugadores que han durado hasta 20 años para marcar 150 goles, la verdad es que haberlo logrado en siete me da mucha felicidad. Debo agradecer y dar un reconocimiento implícito a mis compañeros, en todos los equipos en los que he estado, que siempre me apoyaron y me asistieron”, aseguró Hernández.

Marcel Hernández quiere el sol y la luna

Según el delantero del Herediano, el trabajo constante y el sacrificio en la cancha son aspectos fundamentales para alcanzar sus metas, junto al deseo de progresar tanto en lo deportivo como en lo personal desde que salió de su natal Cuba.

Más allá de su carrera futbolística, Marcel también se ha hecho un nombre como empresario, invirtiendo sus ganancias en una fábrica de ropa deportiva, un gimnasio y un bar restaurante, su más reciente adquisición en San Joaquín de Flores.

“Creo que el secreto del éxito es que en Cuba carecemos de oportunidades, por lo que cuando uno llega a un país como Costa Rica y tiene hambre de crecer y trascender, las opciones se dan y uno debe tomarlas”, enfatizó Hernández.

El cubano añadió: “Yo me preparé para cosas increíbles: quiero agarrar el sol y la luna, no espero segundas oportunidades. Cuando pasa el tren lo agarro como sea. Algunas veces las cosas salen bien y otras no”.

Para Marcel Hernández, el buen arranque del campeonato del Herediano no solo le brinda confianza a él, sino a todo el grupo, que busca dejar atrás la mala campaña del Apertura 2025, en la que quedaron fuera de las semifinales, un golpe muy duro para la institución florense.

“El ambiente ante Saprissa fue increíble. Estamos felices por el buen inicio, pero debemos pasar la página porque el martes tenemos otra final ante Guadalupe FC. Esto apenas comienza, pero ganarle a Saprissa, un rival directo en nuestras aspiraciones, es un golpe de autoridad en nuestro estado anímico”, concluyó Hernández.