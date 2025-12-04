Marcel Hernández se queda en Heredia

El delantero cubano Marcel Hernández Campanioni no solo es conocido por sus goles y por haber jugado para Cartaginés, Alajuelense y Herediano, sino también por sus emprendimientos y buen ojo para los negocios.
En plena negociación de su nuevo contrato, con el Club Sport Herediano, con el que contabiliza dos campeonatos, el hábil artillero busca expandir sus negocios.
Es por esa razón que Marcel decidió “quedarse en Heredia” para estar al frente de un nuevo proyecto: Nine Gastro Bar y Nine Sport Bar, que abrió sus puertas en San Joaquín de Flores.
El ariete cubano, quien ya incursionó en la confección de ropa deportiva, un gimnasio y hasta el patrocinio a un equipo de la Primera División (Guadalupe, con su marca de uniformes), ahora explorará la buena gastronomía en un ambiente deportivo en su nuevo establecimiento, junto a sus socios comerciales.
“Tendremos dos ambientes para brindar opciones variadas tanto en oferta culinaria como en entretenimiento, ideales para compartir con familiares y amigos. Contaremos con una amplia selección de platillos que permitirá disfrutar desde un desayuno tradicional hasta una noche festiva de fin de semana”, comentó Hernández.
Marcel explicó, mediante un comunicado de prensa, que el establecimiento ofrecerá una oferta gastronómica diversa en la zona de restaurante, mientras que en el bar se mantendrá un menú más tradicional, pensado especialmente en los gustos de los amantes del deporte.
El establecimiento cuenta con área de bar, música en vivo, un espacio privado de restaurante, terraza y parqueo, garantizando comodidad y versatilidad para todas las personas que lo visiten. Estará abierto de martes a domingo a partir de las 12 m. d.
“Nos comprometemos con nuestro público a brindar un servicio de excelencia que les permita disfrutar de una experiencia única y diferente”, agregó Hernández.
