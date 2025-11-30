Jafet Soto estalla por Marcel Hernández: ‘No le han dado el lugar que se merece’

Con su gol a San Carlos, Marcel Hernández llegó a 148 goles en el fútbol de Costa Rica, tras su paso por Cartaginés, Alajuelense y Herediano.

El entrenador del Herediano, Jafet Soto Molina, reflexionó sobre el momento que vive el cubano Marcel Hernández en el fútbol de Costa Rica, cuando este sábado ingresó al top 10 de los mejores artilleros de la historia del campeonato nacional.

Marcel, con gol y asistencia, fue figura en el partido ante San Carlos en la victoria 3-1 de los florenses. Llegó a 148 anotaciones, empatando en el octavo lugar al delnatero saprissista Evaristo Coronado y quedó a un tanto de Guillermo Guardia, quien suma 149 y es sétimo en la selecta lista del fútbol costarricense.

Jafet, en la conferencia posterior al compromiso, también habló de las posibilidades del cuadro florense de avanzar a las semifinales, aunque es claro que no dependen de sí mismos, pues requieren que el Municipal Liberia no sume puntos ante el Deportivo Saprissa este domingo y ante Alajuelense.

“En el caso de Marcel me gustaría hacer un punto y aparte, porque tampoco voy a nombrar otros nombres, pero extranjeros como él son difíciles de encontrar. Creo que, de repente, a Marcel no le han dado el lugar que se merece, así lo siento. Es un extranjero que siempre vino a sumar al fútbol nacional”, comentó Soto.

El estratega florense explicó que su opinión del cubano no es porque vista actualmente la camiseta del Team, pues también fue fundamental en su paso por el Cartaginés y Alajuelense, donde dejó huella.

“Por todo lo que ha hecho desde que llegó a Costa Rica, merece ese reconocimiento. Me parece que a unos sí y a otro que está, tal vez, en un nivel superior en cuanto a estadísticas y números. Pero me parece que a Marcel, cuando les toca a ustedes que son los que generan criterio, al ponerlo al nivel le bajan una grada, y no se lo merece por todo lo que ha hecho”, indicó Soto.

Aunque no se confirmó su continuidad con el Team, el gerente deportivo, Gustavo Pérez, aseguró que el cubano está muy cerca de su renovación con los florenses e incluso podría finiquitarse está semana.

En cuanto a las posibilidades de avanzar a la siguiente fase, Jafet aseguró que es complicado, que no dependen de sus propios resultados, pero darán la pelea hasta el final por clasificarse.

“El nivel de compromiso es bastante bueno. No dependemos de nosotros, pero debemos pensar positivamente. Dependemos de otras cosas, pero estamos positivos y agradecidos con la afición que vino a apoyarnos y cree en nosotros”, dijo Soto.

El estratega rojiamarillo agregó: “Siento que el equipo se encontró en este cierre del campeonato, hubo un nivel importante y un sistema más claro. Se siente ese compromiso del grupo; ojalá no sea tarde, porque estamos retomando cosas como el domingo pasado ante Saprissa, cuando jugamos bastante bien”.