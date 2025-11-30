Puro Deporte

Jafet Soto estalla por Marcel Hernández: ‘No le han dado el lugar que se merece’

El entrenador del Herediano, Jafet Soto, habló abiertamente del cubano Marcel Hernández y su paso por el fútbol nacional

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Jornada 17 Torneo de Apertura 2025, juego en Herediano vs San Carlos
Con su gol a San Carlos, Marcel Hernández llegó a 148 goles en el fútbol de Costa Rica, tras su paso por Cartaginés, Alajuelense y Herediano. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Marcel HernándezJafet SotoHeredianoSan CarlosTorneo Apertura 2025
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.