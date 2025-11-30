Herediano mantiene las esperanzas de clasificar siempre y cuando Saprissa le dé una mano

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Kenneth Vargas celebra el gol del empate ante San Carlos, mientras el arquero José David Vega sufre por su error.

No hay duda de que al Club Sport Herediano le gusta sufrir; aquella frase que dice que “no se es seguidor del conjunto florense si no se sufre” es más válida que nunca.

Su dirigencia y sus aficionados se acostumbraron a comerse las uñas, a tomar té de tilo y a vivir con la tensión que les genera su querido club florense.

A pesar de estar contra la pared, con el agua al cuello, el Team, una vez más, remó contra corriente para mantenerse a flote, tras vencer 3-1 a San Carlos y continuar su lucha por la clasificación a las semifinales del Torneo Apertura 2025.

El cuadro dirigido por Jafet Soto Molina tuvo que recuperarse de un gol tempranero para sacar una victoria que los mantiene con la esperanza de clasificarse, a pesar de no depender de sí mismos.

Con el triunfo de Pérez Zeledón 3-2 ante Guadalupe FC y la victoria de los florenses 2-1 frente a San Carlos, ambos equipos llegaron a 23 puntos, a la espera de que el Municipal Liberia (26 unidades) no logre sumar en su duelo ante el Deportivo Saprissa este domingo, a las 4 p. m., en el estadio Ricardo Saprissa.

Si los pamperos logran arrancar un punto en La Cueva morada, la historia terminará para los dos clubes, y los cuatro clasificados serían Alajuelense, Saprissa, Cartaginés y el Municipal Liberia.

Luis Ronaldo Araya marcó el 3-1 del Herediano para San Carlos, en una gran acción con marel Hernández. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Pero, de momento, la historia dice que los rojiamarillos están vivos y que todo se podría definir el próximo domingo 7 de diciembre, cuando en San Isidro de El General, Pérez Zeledón se mida al Herediano en un duelo que definiría la suerte de ambos.

Herediano sufrió en casa

Aunque parecía poco probable, después de una semana convulsa en la que los Toros del Norte estuvieron dos días en huelga por atraso salarial, precisamente fueron los visitantes quienes se fueron arriba en el marcador.

Una acción de Allen Guevara al minuto tres, combinada con Netaly Rodríguez, le permitió a Rachid Chirino adelantar a los pupilos de Wálter ‘Paté’ Centeno al marcar el 0-1, ante la sorpresa de los aficionados florenses.

No obstante, rápidamente los rojiamarillos reaccionaron gracias a un error garrafal del guardameta José David Vega.

En un centro desde la izquierda, Vega intentó atrapar el balón, pero su recepción fue muy mala al dejarlo caer, y allí, debajo del marco, Kenneth Vargas lo envió al fondo de la cabaña ante la frustración del arquero.

La presión de los locales continuó sobre la portería norteña, ante una defensa endeble y un arquero que no brindaba ninguna garantía.

Precisamente, al minuto 38, el meta Vega despejó de puños un balón que cayó en los pies de Kenneth Vargas, quien centró, y el cubano Marcel Hernández le ganó en las alturas al defensor Jean Carlo Agüero para anotar el 2-1.

En el complemento, el Team tomó el control de la pelota, intentó mantener a raya a los sancarleños y evitar cualquier sobresalto en su marco.

Sobre el epílogo del compromiso, Luis Ronaldo Araya sacó su varita mágica y, tras una combinación con Marcel Hernández, logró sacar un remate por encima de la portería del arquero Vega para el 3-1 definitivo al minuto 83, para infringirle a los sancarleños una dolorosa derrota.