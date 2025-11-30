Puro Deporte

Herediano mantiene las esperanzas de clasificar siempre y cuando Saprissa le dé una mano

El Herediano cumplió al derrotar a San Carlos. Ahora rezan para que Saprissa derrote al Municipal Liberia

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Jornada 17 Torneo de Apertura 2025, juego en Herediano vs San Carlos
Kenneth Vargas celebra el gol del empate ante San Carlos, mientras el arquero José David Vega sufre por su error. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
HeredianoSan CarlosTorneo Apertura 2025
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.