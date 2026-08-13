Marcel Hernández siempre fue protagonista en Cartaginés, Alajuelense y Herediano (fotos)

Marcel Hernández se marcha del fútbol de Costa Rica de manera sorpresiva. No hubo manera de que Herediano lograra retenerlo, porque el cubano pidió su salida, sin marcha atrás.

El atacante llegó al balompié nacional en 2018, luego de una prueba que efectuó con el Club Sport Cartaginés, que a la postre se convirtió en su primer equipo en Costa Rica.

Cartaginés fue el primer club de Marcel Hernández en Costa Rica. (Albert Marín.)

Quizás ni él mismo sospechaba lo que lograría, convirtiéndose en un goleador, siendo muy completo no solo en ataque, porque también dentro del terreno de juego nunca dejó de ser solidario.

Y si debía fabricar acciones de peligro desde otra parte del campo que no fuese el área, no titubeaba en hacerlo.

Sus goles sedujeron a Alajuelense, que compró su ficha en una movida muy sonada. Sin embargo, su aventura en la Liga duró poco, aunque los goles no faltaron.

Marcel Hernández jugó con Liga Deportiva Alajuelense. (alonso tenorio)

Cuando la Liga decidió no contar más con él, el cubano retornó a Cartaginés, donde fue parte del equipo brumoso que acabó con más de 80 años de sequía. Y se coronó campeón nacional con su querido equipo, del que se marcharía un tiempo después.

No se sabe a ciencia cierta qué pasó, pero Herediano le abrió las puertas, donde el atacante siguió haciendo goles y consiguiendo títulos.

Como el más reciente, el del Clausura 2026, en el que jugó y anotó estando lesionado. Ni él tiene claro cómo lo hizo, porque ni siquiera podía entrenar.

En mayo de 2026, logró su último campeonato nacional con Herediano. (Rafael Pacheco Granados/RP)

No efectuó pretemporada y hasta en un momento se pensó que tenía una lesión grave. Sin embargo, tras una serie de estudios adicionales que le practicaron, se determinó que no era lo que temían.

Durante el arranque del semestre no se ha visto como antes, pero él sabe que todavía tiene mucho que aportar dentro del campo, solo que será lejos de Costa Rica.

Antes de que arrancara el Torneo de Apertura 2026, la Unafut hizo la tradicional ceremonia de premiación a lo mejor de la última temporada. Y él arrasó con los galardones individuales.

De hecho, desde que llegó al fútbol nacional siempre ha sido parte de esas ceremonias. Pero la última fue diferente, porque lo acompañó su papá, Modesto Hernández.

Marcel Hernández acudió a la última ceremonia de premiación de la Unafut en compañía de su papá, Modesto Hernández. (JOHN DURAN/John Durán)

Marcel se va del país y se lleva sus goles, que posiblemente se verán pronto con el Inter Santa Tecla, en El Salvador, pues el presidente de ese club, José Ortiz, concedió una entrevista a La Nación y confirmó que pretende incorporar al club al delantero que es su amigo.

En el fútbol nacional consiguió cinco títulos de goleo y el propio Marcel Hernández cuenta con orgullo que, según las estadísticas, en la lista histórica de artilleros en el fútbol nacional solo lo supera Errol Daniels, quien sumó seis estatuillas como romperredes.

Según datos del periodista y estadígrafo, Christian Sandoval, el cubano convirtió 161 goles en partidos de campeonato nacional.