Puro Deporte

Marcel Hernández siempre fue protagonista en Cartaginés, Alajuelense y Herediano (fotos)

Marcel Hernández se convirtió en garantía de goles en cada uno de sus clubes en el fútbol de Costa Rica

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Por Fanny Tayver Marín

Marcel Hernández se marcha del fútbol de Costa Rica de manera sorpresiva. No hubo manera de que Herediano lograra retenerlo, porque el cubano pidió su salida, sin marcha atrás.








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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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