Puro Deporte

Marcel Hernández empieza su nueva aventura en El Salvador con algo inusual

Marcel Hernández ya colecciona una anécdota en otra etapa de su carrera futbolística

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Por Fanny Tayver Marín
Marcel Hernández ya fue presentado de manera oficial por el Inter Santa Tecla de El Salvador.
Marcel Hernández ya fue presentado de manera oficial por el Inter Santa Tecla de El Salvador. (Internacional Santa Tecla/Facebook)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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