Marcel Hernández empieza su nueva aventura en El Salvador con algo inusual

Marcel Hernández ya fue presentado de manera oficial por el Inter Santa Tecla de El Salvador.

Marcel Hernández afirma que empieza de cero en El Salvador y pese a la cercanía con Costa Rica, el cambio parece radical, desde algo muy simple para un hombre acostumbrado a llevar el número 9 sobre su espalda.

El atacante cubano, el goleador, un depredador del área con capacidad hasta para fabricarse sus propias jugadas ahora usará un dorsal que por lo general lo llevan los defensas.

No crea que es que cambió de posición al mudarse de Costa Rica a El Salvador y salir de Herediano para militar con el Inter Santa Tecla, pero sin duda, que ya colecciona una anécdota en su nueva casa.

¿Qué es lo que pasó? “Quedaban solo dos números, el 2 y el 13, y decidí tener el 2. Yo creo que el número no es lo importante en un jugador de fútbol. Creo que hay otras cosas que realmente requieren y valen la pena darle atención y el número es solamente eso, un número”, explicó el propio Marcel Hernández en Columbia.

Esas palabras las brindó después de su presentación oficial con el equipo que es de dos buenos amigos de él, los hermanos Ricardo y José Ortiz.

“Para mí en lo personal es una responsabilidad doble, porque eso requiere una atención mucho mayor. Vengo a trabajar desde cero, como llegué una vez desde Cuba, con las mismas ambiciones, las mismas metas que siempre me he propuesto y ayudar al equipo”, relató.

A la charla se unieron periodistas salvadoreños y dijo que su intención de trascender no es de ahora, sino desde tiempo atrás, cuando estaba en su natal Cuba con el anhelo de ser jugador profesional de fútbol.

Desde Costa Rica veía otras ligas, como la cuscatleca, con Alianza, FAS, Águila y Firpo, que normalmente dominan.

“Y ahora qué mayor motivación que entender que vienes a un club que es joven, pero que hace muy bien las cosas, que tiene un proyecto sólido.

”Aparte de ser un club joven tiene una ambición grande a nivel de proyecto y sumarme es algo importante para mí pensando en que hay nuevas metas para mí”, destacó.

Marcel Hernández también dijo que no quiere que su rendimiento en El Salvador sea igual al que venía dando en Costa Rica, sino superarlo. Y ya quiere debutar.