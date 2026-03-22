Marcel Hernández demuestra su olfato goleador y le da triunfo a Herediano ante Alajuelense (video)

⏰ 85' Doblete de Marcel Hernández y Herediano saca la ventaja en el partido. pic.twitter.com/OMFQZ7g2It

El delantero Marcel Hernández volvió a ser la gran figura del Herediano, al marcar el doblete con que el Team derrotó 2-1 a Alajuelense.

Marcel, al minuto 80, marcó su segundo tanto en el compromiso cuando logró cabecear un tiro de esquina cobrado por Rándall Leal.

Marcel Hernández fue una pesadilla para la defensa de Alajuelense. (Jose Cordero/José Cordero)

Marcel se quitó la marca de José Alvarado y pudo marcar su sétimo tanto en el Toreo Clausura 2026.

El artillero cubano había logrado la paridad de los rojiamarillos en la primera parte, luego que Creishel Pérez había adelantado a los rojiamarillos.