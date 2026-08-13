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Marcel Hernández da sus primeras palabras tras salir de Herediano y enrumbarse a El Salvador: esto dijo

Marcel Hernández sorprendió este miércoles con una decisión radical en su carrera futbolística

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Por Fanny Tayver Marín
Marcel Hernández Herediano Torneo Clausura 2026 24 de abril del 2026 Fotografía: Jorge Navarro
Marcel Hernández tomó la decisión de buscar nuevos horizontes fuera de Costa Rica. (Fotografía: Jorge Navarro/La Nación)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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