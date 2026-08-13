Marcel Hernández da sus primeras palabras tras salir de Herediano y enrumbarse a El Salvador: esto dijo

La salida de Marcel Hernández se dio de una manera muy rápida, al igual que lo que parece su inminente llegada al Inter Santa Tecla de El Salvador, porque ese club va con todo por los servicios del delantero cubano.

El futbolista no se había manifestado y no respondió un mensaje que La Nación le dejó en su teléfono celular. Sin embargo, ya brindó sus primeras palabras tras su salida del Team.

Lo hizo a través de Instagram, al responder un mensaje de Jean Hernández, quien le escribió: “Gracias por tanto”, recordando algunos datos del cubano con Herediano.

“Gracias por tanto cariño, lo dimos todo y ganamos todo”, apuntó Marcel Hernández, siendo su primer mensaje tras obtener su libertad y alistar maletas, porque el fútbol de El Salvador se convierte en su principal destino.