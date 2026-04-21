Marcel Hernández contra todos: sus 11 goles superan las ofensivas de Saprissa, Alajuelense y Cartaginés

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Marcel Hernández, delantero del Herediano, es un constante peligro para las defensas rivales en el Torneo de Clausura 2026.

El delantero cubano del Club Sport Herediano, Marcel Hernández Campanioni, demuestra su enorme efectividad en el Torneo Clausura 2026 al superar la producción ofensiva de los tres restantes equipos tradicionales del fútbol costarricense.

De acuerdo con las estadísticas proporcionadas por Unafut, el cubano contabiliza más goles que el tridente ofensivo del Deportivo Saprissa, Liga Deportiva Alajuelense y el Club Sport Cartaginés.

Cabe resaltar que, para este análisis, no se tomó en cuenta a volantes o defensores que lideran la tabla de goleadores de sus equipos. Solo se consideran jugadores con vocación ofensiva, los números “9″ que están más cercanos al área rival.

Marcel, en los últimos cinco compromisos del Clausura 2026, marcó siete goles y se consolidó en el primer lugar de la tabla de goleadores con 11 anotaciones.

En ese lapso, el cubano convirtió todos los goles que el Team registró en esos encuentros, demostrando lo decisivo y contundente que es frente al marco rival.

Esa eficacia se evidencia aún más al compararla con los centros delanteros de Saprissa, Alajuelense y Cartaginés, los cuales están lejos de la marca del isleño.

Por ejemplo, en Saprissa, los atacantes llamados a marcar diferencia son Ariel Rodríguez y el panameño Tomás Rodríguez, quienes suman tres goles cada uno, mientras que Orlando Sinclair apenas registra uno. En total, acumulan siete anotaciones.

El principal goleador de los morados es el defensor Kendall Waston, quien llegó a cuatro tantos tras anotar en el clásico nacional ante Alajuelense (1-1).

En el caso de Alajuelense, la cuota goleadora la encabezan los mexicanos Ronaldo Cisneros, con cinco tantos, y Ángel Zaldívar, con tres, además de Kenneth Vargas con dos, y José Alvarado con una anotación, para un total de 11 goles.

Por su parte, Cartaginés, que ha sufrido constantes lesiones durante el torneo, tampoco ha tenido mayor fortuna.

Su principal referente ofensivo es Johan Venegas, con dos goles, misma cantidad que el chileno Juan Carlos Caete. El colombiano Ricardo Márquez aún no ha podido anotar, por lo que entre los tres suman apenas cuatro tantos.

El máximo anotador de los blanquiazules en el Clausura 2026 es el volante Cristopher Núñez, quien tiene cinco tantos.

Marcel Hernández y su trabajo mental

Para el artillero cubano, más que un logro individual, se trata de un trabajo colectivo, en el que sus compañeros conocen sus movimientos y lo asisten con ventaja para que pueda marcar.

“Lo que hemos logrado es gracias al trabajo sincero y al apoyo de buenos compañeros, con mucho enfoque, determinación, sacrificio y la mentalidad de proponerse cosas diferentes cada día”, señaló Hernández tras el partido ante San Carlos (1-0), en el estadio Carlos Alvarado.

El delantero agregó que, frente al marco rival, busca anticiparse a los contrarios, incluso al arquero, tratando de sorprenderlo.

“Siempre tengo un ojo puesto en el marco. Es una forma de ir un paso adelante del rival, porque uno escucha cómo hablan de la marca y de los movimientos para cubrirme, y precisamente eso es lo que trato de evitar”, afirmó.

Finalmente, el cubano aseguró que su preparación mental es clave para marcar diferencia en cada uno de los partidos y para lo cual debe estar física y mentalmente preparado.

“Mi mente se enfoca mucho en los pequeños detalles. En esa centésima o milésima de segundo en la que se debe hacer la diferencia. Me preparo para una jugada, y esa no se puede fallar”, concluyó Hernández.