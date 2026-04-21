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Marcel Hernández contra todos: sus 11 goles superan las ofensivas de Saprissa, Alajuelense y Cartaginés

El delantero del Herediano, Marcel Hernández, marca una gran diferencia frente a las ofensivas de Saprissa, Alajuelense y Cartaginés

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Por Juan Diego Villarreal
Herediano se enfrento a Pérez Zeledón por la jornada 9, Torneo de Clausura 2026.
Marcel Hernández, delantero del Herediano, es un constante peligro para las defensas rivales en el Torneo de Clausura 2026. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







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Marcel HernándezHeredianoTorneo Clausura 2026Goleador del Campeonato
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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