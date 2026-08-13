Marcel Hernández aclara si su salida de Herediano tiene relación con los balazos contra su negocio

Marcel Hernández fue el gran ganador durante la premiación de la Unafut, que se realizó en julio pasado.

El delantero cubano Marcel Hernández fue enfático al explicar su salida del Club Sport Herediano y aclaró si su decisión tuvo alguna relación con la balacera que se registró contra su restaurante en San Joaquín de Heredia.

El suceso ocurrió durante la madrugada del pasado 30 de julio, cuando sujetos que viajaban en motocicleta dispararon contra la fachada del establecimiento NINE Gastro & Sports Bar, propiedad del futbolista.

Tras su intempestiva salida del Team, surgieron rumores de que el cubano estaría saliendo del país debido a esa situación.

Sin embargo, durante una entrevista en el programa Seguimos, del periodista Kevin Jiménez, Hernández fue enfático y contundente al responder si su decisión de dejar el cuadro florense tuvo relación con el incidente contra su negocio, el cual es investigado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

También aclaró que tiene una oferta del fútbol salvadoreño, que sería del Internacional de Santa Tecla, cuyos dueños son José y Ricardo Ortiz, dos empresarios costarricenses radicados en ese país.

Incluso, José Ortiz, presidente del club salvadoreño, le confirmó a La Nación que él y su hermano son amigos de Marcel Hernández y que ya habían conversado con él para incorporarlo al club, dirigido por el entrenador costarricense Luis Antonio Marín.

- ¿Su salida del Herediano tuvo que ver con la balacera que se dio contra su negocio?

-Para nada, maestro. Cuando ustedes quieren hacer eco de algo, es fácil hacerlo. Ustedes le hablan a la opinión pública, hablan por la opinión pública. Antes de hablar, tienen que realmente tener el porqué de las cosas y no pueden solo decir por decir, hablar por hablar, porque no es así.

“Yo enfrenté un problema judicial en los últimos tres años y medio y, ¿acaso ustedes me vieron irme del país? Lo que dicen es una clase de barbaridad, porque yo enfrenté un problema judicial y ¿ustedes me vieron irme del país?"

- ¿Le duele que algún sector de la prensa y la opinión pública especule sobre su salida del club?

- Para eso están, no me va a doler. Allá la persona que le quiera hacer caso a la opinión pública, a lo que manifiestan. A mí, dolerme, no. Ni me dan de comer, no saben mi planificación ni son mis familiares. ¿Cómo me va a doler algo de personas que ni siquiera son allegadas? Ni siquiera saben mi vida, no son familiares ni allegados.

“¿Cómo me va a doler algo de personas que están totalmente equivocadas? No me puede doler nada, no me duele en absoluto. Allá la gente, lo que quiera hablar. Es tema de cada quien".

- ¿Cuándo Marcel Hernández ha salido de otros clubes siempre se han dicho muchas cosas?

- Así fue cuando salí de la Liga. ¡Que Marcel es el del problema! Igual fue en el Cartaginés, que era el problema. Estamos en un país libre de expresión; pueden decir lo que quieran. Lo que digan me tiene sin cuidado. Lo que quieran decir”.