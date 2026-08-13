Puro Deporte

Marcel Hernández aclara si su salida de Herediano tiene relación con los balazos contra su negocio

El delantero cubano Marcel Hernández habló sobre su abrupta salida del Herediano

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Por Juan Diego Villarreal y Milton Montenegro
20/07/2026/ PREMIOS Liga Promerica temporada 2025 - 2026 / foto John Durán
Marcel Hernández fue el gran ganador durante la premiación de la Unafut, que se realizó en julio pasado. (JOHN DURAN/John Durán)







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Marcel HernándezSalida del HeredianoBalacera contra sus negocios
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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