Puro Deporte

Los Knicks logran una remontada histórica y se colocan a un juego de ser campeones de la NBA

Sucedió lo increíble en el cuarto juego de las finales de la NBA y Nueva York está a solo una victoria de su primer título desde 1973

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Por Isaac Vega
Con la ventaja 3-1 en la serie, los New York Knicks buscarán coronarse el próximo sábado.
Con la ventaja 3-1 en la serie, los New York Knicks buscarán coronarse el próximo sábado. (@nyknicks/New York Knicks)







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Isaac Vega

Isaac Vega

Estudiante avanzado de periodismo, con experiencia en redacción y cobertura de deportes para Radio Columbia y participación en el programa radial La Jugada Perfecta. Actualmente pasante en La Nación.

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