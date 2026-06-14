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Los Knicks de Nueva York vuelven a reinar en la NBA después de 53 años

Terminó la larga espera para los aficionados de los Knicks, que se coronaron en la NBA tras vencer a los Spurs en cinco partidos

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Por Isaac Vega
El héroe de los Knicks, Jalen Brunson, celebra con el trofeo al Jugador Más Valioso de las Finales de la NBA, tras la victoria de Nueva York ante los Spurs de San Antonio.
El héroe de los Knicks, Jalen Brunson, celebra con el trofeo al Jugador Más Valioso de las Finales de la NBA, tras la victoria de Nueva York ante los Spurs de San Antonio. (GREGORY SHAMUS/Getty Images via AFP)







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Isaac Vega

Isaac Vega

Estudiante avanzado de periodismo, con experiencia en redacción y cobertura de deportes para Radio Columbia y participación en el programa radial La Jugada Perfecta. Actualmente pasante en La Nación.

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