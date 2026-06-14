Los Knicks de Nueva York vuelven a reinar en la NBA después de 53 años

El héroe de los Knicks, Jalen Brunson, celebra con el trofeo al Jugador Más Valioso de las Finales de la NBA, tras la victoria de Nueva York ante los Spurs de San Antonio.

Tras conquistar las Finales en cinco partidos, los Knicks de Nueva York se convirtieron en campeones de la NBA tras 53 años de espera.

El juego de este sábado culminó 94-90 para los de la Gran Manzana sobre los Spurs de San Antonio, con un impresionante aporte de 45 puntos del base Jalen Brunson y un doble-doble de Josh Hart, quien sumó 10 puntos y 11 rebotes.

El duelo se disputó en el Frost Bank Center de San Antonio, donde los Spurs tenían la ventaja de más partidos como locales en la serie, algo que finalmente no terminó pesando para nada tras el contundente 4-1 a favor de los Knicks.

En los Spurs, el gigante francés Victor Wembanyama puso 19 puntos y 14 rebotes, pero como fue característico en todo el duelo, resultó insuficiente. El novato Dylan Harper, protagonizó un gran juego para un debutante, con 25 puntos y 5 rebotes.

La serie de este año se convirtió en las Finales de la NBA más vistas desde 1998, superando incluso las últimas finales de los Knicks, que perdieron en 1999 ante el mismo rival de esta vez.

Había una gran expectativa luego de la gran sequía de más de cinco décadas, que acabó gracias al equipo liderado por el entrenador Mike Brown.

Los neoyorkinos cierran con broche de oro unos playoffs históricos, en los que llegaron a encadenar 13 victorias seguidas, y quedaron a dos de la marca histórica de los Warriors en 2017.

El tercer anillo de la historia de los Knicks, tras los de 1970 y 1973, tiene como héroe absoluto a Jalen Brunson, pues todo el resto de sus compañeros sumaron 49 puntos en este quinto juego, frente a sus 45.

Ya los neoyorquinos habían dejando un impresionante apunte histórico en el cuarto juego del miércoles pasado, cuando remontaron una desventaja de 29 puntos, la mayor en la historia de las Finales.

La celebración quedó servida para una afición que llevaba medio siglo de sequía y cuya expectativa se convirtió en la gran noticia de la ciudad en los últimos días.