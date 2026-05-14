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Los goles de Marcel Hernández se extrañan en el Herediano

Después de marcar siete goles en cinco partidos, el cubano Marcel Hernández no ha vuelto a anotar para el Herediano

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Por Juan Diego Villarreal
Saprissa vs. Herediano
Marcel Hernández (centro) dio una asistencia a José de Jesús 'Tepa' González (62), en el duelo ante Saprissa por el juego de ida de la final de la segunda fase. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Marcel HernándezHeredianoSaprissaFinal de la segunda faseTorneo Clausura 2026
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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