Los goles de Marcel Hernández se extrañan en el Herediano

Marcel Hernández (centro) dio una asistencia a José de Jesús 'Tepa' González (62), en el duelo ante Saprissa por el juego de ida de la final de la segunda fase.

En cinco partidos, el delantero cubano Marcel Hernández Campanioni sumó siete anotaciones para el Club Sport Herediano, lo que prácticamente le aseguró el liderato del Torneo Clausura 2026.

Sin embargo, tras aquella soberbia actuación, una lesión muscular lo sacó de la alineación titular y limitó su participación durante las semifinales ante el Cartaginés y el primer juego de la final de la segunda fase ante el Deportivo Saprissa.

Ahora, los rojiamarillos esperan la mejor versión del artillero cubano para el juego de vuelta de la final de la segunda fase ante el Deportivo Saprissa, este sábado 16 de mayo, a partir de las 8 p. m. en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara.

De ganar los florenses por un margen de dos goles, se coronarían campeones, luego de que los morados triunfaron 2-1 en el partido de ida, disputado en el estadio Ricardo Saprissa. Si los tibaseños se dejan la serie, se deberá disputar una final nacional.

Y es que Marcel fue implacable de la fecha 12 a la 16, en los duelos ante Liberia (1-2), Alajuelense (2-1), Puntarenas FC (0-1), Cartaginés (1-2) y San Carlos (1-0), al marcar los siete tantos para los florenses.

Sin embargo, una dolencia muscular lo alejó de los dos últimos partidos de la primera fase frente a Pérez Zeledón (0-1) y Sporting FC (0-0).

El caribeño retornó para las semifinales ante el Cartaginés, serie en la que los florenses triunfaron 0-1 en el primer partido e igualaron 0-0 en el segundo.

En el primer juego de la final de la segunda ronda ante los saprissistas, Marcel volvió a ser titular y dio una asistencia al delantero mexicano José de Jesús Tepa González, en la derrota 2-1.

Marcel Hernández y los detalles

Marcel, quien es el máximo anotador del campeonato con 11 goles, viene jugando con un esquema defensivo, que lo limita en su accionar y donde goza de pocas opciones de anotar. No obstante, explicó que ante el Deportivo Saprissa se disputó un partido muy intenso, en el que el rival logró sacar ventaja.

“Fue un encuentro bonito para los amantes del fútbol. Fue un partido de área a área, con presión alta, cada uno con su estrategia y fortalezas. Creo que al final ellos sacaron la mejor parte”.

Sobre la lesión que lo aquejó en los últimos días, el artillero del Team no quiso profundizar en el tema, pero aseguró que jugará donde pueda aportarle al club.

“Aquí estamos dándole al equipo lo que necesita. Estamos a disposición del plantel en el momento que lo necesite”, añadió.

Al consultarle qué le sucedió al plantel al recibir dos goles en apenas once minutos, el isleño explicó que los pequeños detalles pueden cambiar la historia de un partido.

“Entendíamos que en la pelota parada debíamos hacernos fuertes, porque sabíamos que en este tipo de instancias la pelota parada cambia mucho. Son detalles que nos cambiaron el juego, pero supimos ser valientes y fuertes en una cancha complicada, en un estadio difícil, donde logramos manejar el partido”, declaró Hernández.

Sobre el juego de vuelta de este sábado frente a los saprissistas, Marcel espera que su equipo se haga fuerte en el estadio Carlos Alvarado, donde en diez compromisos como local suma siete victorias, dos empates y una derrota.

“Esto es una final, más allá de las estadísticas. Nosotros entendemos que en nuestra cancha debemos hacernos fuertes. Vamos abajo en la serie. Ellos irán con sus armas y su planteamiento, y nosotros con nuestras armas para ver cómo le damos vuelta al marcador”, puntualizó Hernández.