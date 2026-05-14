Puro Deporte

El tercer fichaje de Jafet Soto para Herediano estuvo en el estadio Ricardo Saprissa

El mundialista de Brasil 2014 observó desde la gradería el juego entre Saprissa vs. Herediano, por la final de la segunda fase

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Por Juan Diego Villarreal
Waylon Francis Defensa Herediano 14 de mayo del 2026 Fotografía: Juan Diego Villarreal
Waylon Francis estuvo en el estadio Ricardo Saprissa observando el partido entre Saprissa y Herediano, por la final de la segunda fase del Torneo Clausura 2026. (Fotografía: Juan Diego Villarreal/La Nación)







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Waylon FrancisHeredianoTorneo Apertura 2026
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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