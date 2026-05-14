El tercer fichaje de Jafet Soto para Herediano estuvo en el estadio Ricardo Saprissa

Waylon Francis estuvo en el estadio Ricardo Saprissa observando el partido entre Saprissa y Herediano, por la final de la segunda fase del Torneo Clausura 2026.

El mismo día en que su anterior equipo anunció oficialmente su desvinculación para la próxima temporada, llegó al estadio Ricardo Saprissa y estuvo muy cerca del camerino del que sería su nuevo equipo.

Intentó pasar desapercibido, usando una gorra amarilla, un suéter beige y observando constantemente su teléfono celular, mientras caminaba de un lado a otro frente al camerino del Club Sport Herediano.

Waylon Francis Box está muy cerca de firmar por tercera ocasión con el cuadro florense, tras dejar atrás su paso por el conjunto liberiano. Así lo confesó el propio futbolista tras observar en La Cueva el primer partido de la final de la segunda fase, donde Saprissa derrotó 2-1 al Herediano.

El mundialista de Brasil 2014 será el tercer fichaje del Team para la próxima campaña, luego de que el vicepresidente de Fuerza Herediana, Aquil Alí, le adelantara a La Nación que Aarón Suárez y el paraguayo Fernando Lesme se incorporarían al plantel para el Torneo Apertura 2026.

A estas tres figuras se uniría el zaguero Reggy Rivera, quien llegaría proveniente de San Carlos, todos con el aval del presidente Jafet Soto Molina.

La Nación le consultó al propio Waylon Francis si ya había firmado con el cuadro florense para la próxima temporada, mientras revisaba su celular cerca del camerino de visitantes en el estadio Ricardo Saprissa.

“Estamos negociando. Todavía no hemos firmado”, expresó Francis, mientras los jugadores del Herediano y Saprissa atendían a la prensa en la zona mixta.

Una fuente cercana al cuadro florense confirmó la negociación entre el jugador limonense y el club, que busca quedarse con los servicios del futbolista de 35 años.

“Es muy buen amigo de siempre. La idea es que regrese”, indicó.

Francis, quien inició su carrera en Brujas FC, debutó en la Primera División en el 2011 y se incorporó al Herediano a finales de ese mismo año. Con los florenses ganó dos títulos, al conquistar los Torneos de Verano 2012 y Verano 2013 ante Cartaginés, antes de marcharse en 2013 al Columbus Crew de la MLS.

En enero de 2022 volvió a la escuadra florense, donde se mantuvo hasta mediados de 2023, antes de marcharse al Municipal Liberia, equipo en el que permaneció hasta mayo de 2026, para regresar nuevamente al cuadro florense.