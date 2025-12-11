Los Colts de la NFL sacan del retiro a mariscal de 44 años en busca de levantar al equipo

Philip Rivers en su primera conferencia de prensa luego de regresar del retiro a los 44 años.

Los Colts se perfilaban como favoritos esta temporada del fútbol americano, sin embargo, con tres derrotas consecutivas ponen en riesgo su participación en la postemporada, y ahora se quedaron sin su mariscal titular.

En el partido contra los Jacksonville Jaguars, Daniel Jones sufrió un desgarro en su tendón de Aquiles derecho, dejándolo fuera por el resto de la temporada.

Ante esta situación, los Colts decidieron llamar al hasta ahora retirado quarterback Philip Rivers, de 44 años, para su equipo de prácticas.

Un “equipo de prácticas” es es un grupo adicional de jugadores que entrena con el equipo, pero no está en el roster activo de 53 jugadores que juegan los partidos. Los jugadores de este equipo pueden ser ascendidos temporalmente al roster activo para algún partido.

Rivers tuvo una gran carrera en la NFL, donde jugó 16 temporadas con los Chargers, del 2004 al 2016 en San Diego, luego del 2017 al 2019 en Los Ángeles tras ser reubicados. Su última temporada la pasó con los Colts de Indianápolis.

Con 63.440 yardas de pases y 421 touchdowns por pases, Rivers dio fin a su carrera en enero del 2021 como uno de los pasadores más destacados de la liga.

Ahora, regresó como un intento por rescatar el puesto en la postemporada de los Colts, quienes se encuentran con un récord de 8 victorias y 5 derrotas, en la tercera posición de la AFC Sur.