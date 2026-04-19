Los Celtics inician los playoffs de la NBA con victoria; Tatum supera a Kobe Bryant en lista histórica

Jayson Tatum subió a la posición número 11 en anotaciones de 3 puntos en la historia de los playoffs.

El primer juego entre los Celtics y 76ers en los playoffs de la NBA 2025-26 terminó con una escandalosa ventaja de 32 puntos para los de Boston.

El partido, jugado en la casa de los Celtics, el TD Garden; fue un dominio de principio a fin. El primer cuarto los Celtics anotaron 33 puntos, contra solo 18 de los Sixers con ausencia de Joel “The Process” Embiid, debido a una apendicitis que lo dejó fuera hasta nuevo aviso.

Las estrellas del partido fueron Jaylen Brown, quien anotó 26 puntos en 52% de acierto de tiros de campo, además de 16 puntos solo en el tercer cuarto; mientras que su compañero Jayson Tatum anotó 25 puntos con 52% de acierto para un rendimiento casi idéntico de la dupla verdiblanca.

Por el lado de los 76ers, Tyrese Maxey puso 21 puntos y 8 asistencias, Paul George anotó 17 puntos y 4 rebotes que no fueron suficientes para dar la pelea.

Cerca del final, los fanáticos de los Celtics gritaban “We want Boston” (Queremos a Boston), en forma de burla al mismo cántico que los 76ers hicieron durante el partido de Play in contra Orlando.

Además de la victoria, Jayson Tatum escaló en la lista de más triples anotados en la historia de los playoffs de la NBA; Tatum se encuentra en la posición número 11 con 293 triples, uno más que la fallecida leyenda de Los Ángeles Lakers, Kobe Bryant.

El siguiente partido entre estos equipos será el martes a las 5 p. m. hora de Costa Rica.