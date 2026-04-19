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Los Celtics inician los playoffs de la NBA con victoria; Tatum supera a Kobe Bryant en lista histórica

Con grandes actuaciones de Jayson Tatum y Jaylen Brown, los Boston Celtics reafirman su poderío en la Conferencia Este

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Por Isaac Vega
Jayson Tatum subió a la onceava posición en anotaciones de 3PTs en la historia de los playoffs.
Jayson Tatum subió a la posición número 11 en anotaciones de 3 puntos en la historia de los playoffs. (@celtics/Boston Celtics)







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Isaac Vega

Isaac Vega

Estudiante avanzado de periodismo, con experiencia en redacción y cobertura de deportes para Radio Columbia y participación en el programa radial La Jugada Perfecta. Actualmente pasante en La Nación.

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